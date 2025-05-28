Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
22:00
Бетис
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.66
X
3.56
П2
1.93
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лацио
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2

Мбаппе признали лучшим игроком сезона в «Реале»

Футболист сборной Франции Мбаппе признан лучшим игроком сезона-2024/25 в «Реале».

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе признан лучшим игроком сезона-2024/25 в мадридском «Реале», сообщает официальный сайт «сливочных».

Ранее Мбаппе стал обладателем награды «Золотая бутса», которая вручается лучшему бомбардиру европейских футбольных чемпионатов. В Примере он забил 31 мяч, всего же в дебютном сезоне на его счету 43 гола в 56 матчах «Реала» во всех турнирах.

«Для меня это большое удовольствие и великий момент. Я хочу поблагодарить всех болельщиков “Реала” и людей, которые голосовали за меня. Мой первый сезон в Испании оказался для меня новым опытом и как для игрока, и как для человека. Когда я приехал, мне пришлось адаптироваться к команде, стране, новому языку и культуре. Теперь я чувствую себя великолепно, и это видно на поле. Я очень счастлив в “Реале”, — сказал Мбаппе.

Мбаппе перешел в «Реал» в летнее трансферное окно из французского «ПСЖ».