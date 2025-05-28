Мбаппе признали лучшим игроком сезона в «Реале»

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе признан лучшим игроком сезона-2024/25 в мадридском «Реале», сообщает официальный сайт «сливочных».
Ранее Мбаппе стал обладателем награды «Золотая бутса», которая вручается лучшему бомбардиру европейских футбольных чемпионатов. В Примере он забил 31 мяч, всего же в дебютном сезоне на его счету 43 гола в 56 матчах «Реала» во всех турнирах.
«Для меня это большое удовольствие и великий момент. Я хочу поблагодарить всех болельщиков “Реала” и людей, которые голосовали за меня. Мой первый сезон в Испании оказался для меня новым опытом и как для игрока, и как для человека. Когда я приехал, мне пришлось адаптироваться к команде, стране, новому языку и культуре. Теперь я чувствую себя великолепно, и это видно на поле. Я очень счастлив в “Реале”, — сказал Мбаппе.
Мбаппе перешел в «Реал» в летнее трансферное окно из французского «ПСЖ».