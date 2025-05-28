Мбаппе признали лучшим игроком сезона в «Реале»

«Для меня это большое удовольствие и великий момент. Я хочу поблагодарить всех болельщиков “Реала” и людей, которые голосовали за меня. Мой первый сезон в Испании оказался для меня новым опытом и как для игрока, и как для человека. Когда я приехал, мне пришлось адаптироваться к команде, стране, новому языку и культуре. Теперь я чувствую себя великолепно, и это видно на поле. Я очень счастлив в “Реале”, — сказал Мбаппе.