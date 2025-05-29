Шанс выйти на первое место, или что надо знать о матче «Елимай» — «Астана» в 11-м туре КПЛ?

Встреча между семейначами и столичными будет открывать очередной тур премьер-лиги. Стартовый свисток на стадионе «Спартак» прозвучит в 18:00 по казахстанскому времени.
«Астана» имеет шансы выйти на первое место
Для столичных главной целью является выход на лидирующую позицию в турнирной таблице. Сейчас команда Григория Бабаяна идет на втором месте с 24 очками, отставая от лидирующего «Актобе» на один пункт (25). Красно-белые, в свою очередь, в этот же вечер сыграют дома с идущим третьим «Кайратом» (23).
Это значит, что «Астане» хватит победы над «Елимаем» и того, что «Кайрат» не проиграет «Актобе», чтобы выйти на первое место перед международным перерывом. Любопытно, что алматинцы идут на серии из трех поражений, а «Актобе» сам в последнем туре неожиданно оступился, лишив себя возможности оторваться от конкурентов.
Последний визит столичных в Семей обернулся ужасом для хозяев
В октябре прошлого года, в рамках 23-го тура премьер-лиги, «Елимай» принимал на этом же стадионе «Астану». Увы, интриги болельщики не дождались, так как хозяева потерпели разгромное поражение.
Голы Усмана Камара, Марина Томасова и Рамазана Каримова сделали свое дело — 0:3 в пользу гостей. А за пару месяцев до этого астанчане выбили «Елимай» из Кубка лиги на стадии полуфинала. Все решалось в серии пенальти.
Так что у команды Андрея Карповича должен быть максимальный настрой на эту игру. Семейчане настрадались от «Астаны» в концовке прошлого сезона, а еще нуждаются в очках сейчас. К текущему моменту «Елимай» замыкает топ-5 с 17 баллами, а в пяти последних матчах во всех турнирах у них всего одна победа, зато добыта она была в противостоянии с «Кайратом» (1:0).
Несмотря на статус гостей, «Астана» все же считается небольшим фаворитом в этом матче. Столичные одержали две победы подряд и прервали неудачную серию, а шанс выйти на первое место должен гнать семикратных чемпионов вперед.
В прямом эфире эту встречу покажет телеканал Qazsport, также трансляция будет доступна на YouTube-канале KFF League.
Димаш Тулегенов