Шанс выйти на первое место, или что надо знать о матче «Елимай» — «Астана» в 11-м туре КПЛ?

Так что у команды Андрея Карповича должен быть максимальный настрой на эту игру. Семейчане настрадались от «Астаны» в концовке прошлого сезона, а еще нуждаются в очках сейчас. К текущему моменту «Елимай» замыкает топ-5 с 17 баллами, а в пяти последних матчах во всех турнирах у них всего одна победа, зато добыта она была в противостоянии с «Кайратом» (1:0).