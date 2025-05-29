Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
31.05
ПСЖ
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.45
П2
3.50
Футбол. Кубок России
01.06
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.50
П2
2.11

Шанс выйти на первое место, или что надо знать о матче «Елимай» — «Астана» в 11-м туре КПЛ?

Завтра, 30 мая, состоятся четыре игры 11-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В том числе выступят пять команд, лидирующих в турнирной таблице чемпионата. Корреспондент Vesti.kz рассказывает вам о противостоянии в Семее между местным «Елимаем» и «Астаной».

Источник: ФК "Астана"

Встреча между семейначами и столичными будет открывать очередной тур премьер-лиги. Стартовый свисток на стадионе «Спартак» прозвучит в 18:00 по казахстанскому времени.

«Астана» имеет шансы выйти на первое место

Для столичных главной целью является выход на лидирующую позицию в турнирной таблице. Сейчас команда Григория Бабаяна идет на втором месте с 24 очками, отставая от лидирующего «Актобе» на один пункт (25). Красно-белые, в свою очередь, в этот же вечер сыграют дома с идущим третьим «Кайратом» (23).

Это значит, что «Астане» хватит победы над «Елимаем» и того, что «Кайрат» не проиграет «Актобе», чтобы выйти на первое место перед международным перерывом. Любопытно, что алматинцы идут на серии из трех поражений, а «Актобе» сам в последнем туре неожиданно оступился, лишив себя возможности оторваться от конкурентов.

Последний визит столичных в Семей обернулся ужасом для хозяев

В октябре прошлого года, в рамках 23-го тура премьер-лиги, «Елимай» принимал на этом же стадионе «Астану». Увы, интриги болельщики не дождались, так как хозяева потерпели разгромное поражение.

Голы Усмана Камара, Марина Томасова и Рамазана Каримова сделали свое дело — 0:3 в пользу гостей. А за пару месяцев до этого астанчане выбили «Елимай» из Кубка лиги на стадии полуфинала. Все решалось в серии пенальти.

Так что у команды Андрея Карповича должен быть максимальный настрой на эту игру. Семейчане настрадались от «Астаны» в концовке прошлого сезона, а еще нуждаются в очках сейчас. К текущему моменту «Елимай» замыкает топ-5 с 17 баллами, а в пяти последних матчах во всех турнирах у них всего одна победа, зато добыта она была в противостоянии с «Кайратом» (1:0).

Несмотря на статус гостей, «Астана» все же считается небольшим фаворитом в этом матче. Столичные одержали две победы подряд и прервали неудачную серию, а шанс выйти на первое место должен гнать семикратных чемпионов вперед.

В прямом эфире эту встречу покажет телеканал Qazsport, также трансляция будет доступна на YouTube-канале KFF League.

Димаш Тулегенов

Футбол. Зарубежный
30.05
Елимай
:
Астана
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.50
П2
2.38