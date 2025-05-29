La Nacion: суд решил повторить слушания по делу о смерти Марадоны

Расследование прокуроров было сосредоточено на событиях, которые произошли при лечении на дому, где футболист умер 25 ноября 2020 года. Там он находился с 11 ноября 2020 года после операции на голове. Согласно показаниям, которые прокуратуре удалось получить от людей, посещавших дом Марадоны, место его пребывания не соответствовало стандартам ухода за человеком после серьезной операции.