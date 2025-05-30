Председатель правления «Манчестер Сити» оценил итоги сезона

Мы этим занимаемся уже с января. Примем во внимание всё позитивное и не очень из этого сезона и будем извлекать из этого уроки, становиться лучше. Точно скажу, наш клуб приложит все силы для того, чтобы вернуться на тот уровень, которого мы способны достичь, и мы знаем, что у нас получится.