Аллегри возвращается в «Милан». Контракт на три года, зарплата 5 миллионов евро — и большие ожидания

Массимилиано Аллегри вот-вот возглавит «Милан»! О скорой сделке 57-летнего тренера и итальянского гранда сообщили сразу несколько местных источников. Разбираемся в деталях.
Аллегри получил хороший контракт, но даже не был первым выбором
«Милан» давно искал замену Сержиу Консейсау — журналист Никола Скира еще в марте сообщал о планах «россонери» расстаться с португальцем. Аллегри был в списках, но не считался единственным вариантом.
Среди кандидатов назывались Маурицио Сарри, Роберто Де Дзерби, Тьяго Мотта и Винченцо Итальяно. Последний считался основным кандидатом, однако от него пришлось отказаться: специалист продлил контракт со своим нынешним клубом, «Болоньей».
Для Аллегри «Милан» тоже не был приоритетом — за последние месяцы СМИ отправляли итальянца в «Манчестер Юнайтед» и даже «Реал». Сам Массимилиано при этом стремился в «Наполи» и активно следил за ситуацией, развивающейся вокруг возможного ухода Антонио Конте.
В итоге стороны пришли к соглашению и, по информации Sportmediaset, согласовали трехлетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро за сезон. Кроме того, для тренера предусмотрены бонусы — 2 миллиона евро.
Инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях подтвердил: контракт подписан. Скоро об этом объявят официально.
Первый заход — смешанные впечатления
«Милан» и Аллегри хорошо знакомы — Массимилиано работал с россонери с 2010 по 2014 год. Клуб стал первым грандом в тренерской карьере итальянца, и с ним он добился первых значимых успехов — выиграл скудетто в сезоне-2010/11 и Суперкубок Италии в 2011 году.
Впрочем, стартовый успех оказался последним — больше трофеев с «Миланом» Аллегри не брал, и в 2014 году тренера уволили. Для Массимилиано увольнение оказалось благом — вскоре он возглавил «Ювентус», с которым доминировал в серии А.
Близкий друг тренера Джованни Галеоне уже рассказал, чего ждать от возобновления союза. «Леау прибавит, Пулишич тоже. Они стали бы опорой его команды. Даже Тео Эрнандес изменил бы свое отношение… Он будет играть по схеме 4−2−3−1, но нужны три-четыре усиления, особенно в защите. Безусловно, с Аллегри “Милан” может побороться за скудетто», — заявил Галеоне в интервью 7Gold.
Артем Белинин