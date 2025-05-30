Аллегри возвращается в «Милан». Контракт на три года, зарплата 5 миллионов евро — и большие ожидания

Близкий друг тренера Джованни Галеоне уже рассказал, чего ждать от возобновления союза. «Леау прибавит, Пулишич тоже. Они стали бы опорой его команды. Даже Тео Эрнандес изменил бы свое отношение… Он будет играть по схеме 4−2−3−1, но нужны три-четыре усиления, особенно в защите. Безусловно, с Аллегри “Милан” может побороться за скудетто», — заявил Галеоне в интервью 7Gold.