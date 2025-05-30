Еще один золотой мальчик французского футбола. Почему Дуэ из «ПСЖ» — уникальный

Эта страна — родина отца Дуэ. За ее сборную играет старший из братьев Дуэ. Младшего ивуарийские функционеры обхаживали почти три года, но уговорить так и не смогли. Дезире, который выиграл с Францией юношеское первенство Европы U-17 (в одной команде с другом Заиром-Эмери) и взял серебро Олимпиады-2024, верил, что дождется вызова из главной команды страны. Терпение — это ведь тоже важное качество, и в том же «ПСЖ» место в составе нужно было отвоевывать. Как, впрочем, и в «Ренне». Дуэ всегда воспринимал это как должное и подчеркивал: если он не попадает в состав, это означает, что нужно больше работать и становиться лучше.