Еще один золотой мальчик французского футбола. Почему Дуэ из «ПСЖ» — уникальный

Символ нового курса
«Мы больше не хотим быть роскошными и блестящими. Больше никакого гламура, мы должны снова стать скромными», — фраза президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи трехлетней давности у многих вызывала иронию. Тогда это воспринималось как упрек парижским звездам и прежде всего — Неймару.
И, само собой, никто не верил, когда тот же Аль-Хелаифи говорил словами Сергея Галицкого, провозгласив цель через несколько лет сформировать команду целиком из парижан. Тех, кто будет биться за клуб. Применительно к парижскому суперклубу это воспринималось в лучшем случае как популизм. Или разочарование от того, что собственные воспитанники — Нкунку, Ферлан Менди, Меньян, Гендузи, Диаби — становились звездами в других клубах. Рабьо ушел со скандалом, а Коман пять лет назад и вовсе оставил «ПСЖ» без трофея, забив в финале Лиги чемпионов решающий гол за «Баварию».
Но прошло время, и в столице Франции больше нет Мбаппе, Месси и Неймара. Зато тем жарким летом 2022-го, когда Аль-Хелаифи жег глаголом, в парижской команде дебютировал 16-летний Заир-Эмери. Сейчас на слуху 19-летний Маюлю. На подходе еще пара талантливых ребят, но, само собой, одними парижанами не обойтись. Зато ставка на молодежь очевидна. И французы здесь играют важнейшую роль. Сначала на парижском небосклоне зажглась звезда воспитанника «Лиона» Барколя, а бесспорное открытие нынешнего сезона — купленный год назад у «Ренна» за 50 миллионов евро Дезире Дуэ.
Его перспективы после трансфера оценивали как минимум осторожно. Да, бесспорный талант, но сколько у него будет игрового времени при наличии Дембеле, Барколя, еще не отправившегося в аренду в «Астон Виллу» Асенсио и особенно — после трансфера Кварахцелии? Реальность же превзошла все ожидания. Тринадцать голов и десять результативных передач с учетом всех турниров, умение сыграть на любой позиции в атаке или в средней линии, звание лучшего молодого футболиста лиги 1, первый в карьере вызов в сборную Франции и лестные отзывы обычно скупого на публичную похвалу Дидье Дешама. Главный тренер «Трехцветных» заявил, что дебютант — уже сейчас зрелый и сформировавшийся футболист. Так что если в субботу Дуэ станет одним из героев финала Лиги чемпионов, никто не удивится.
Параллели с Камавингой
В чем секрет успеха Дезире кроме природного таланта? Пожалуй, в трудолюбии и обучаемости. В академии «Ренна», куда берут только с девяти лет, а для Дуэ в его неполные шесть (!) сделали исключение, его считали образцом поведения и отношения к клубу, постоянно проводя параллели с другим талантливым воспитанником красно-черных — ныне игроком «Реала» Камавингой. Тем более в какой-то момент Дуэ, козырями которого всегда считались дриблинг и действия в атаке, отодвинули на позицию опорного полузащитника.
«Когда я играю “шестерку”, это требует от меня дисциплины, работы в обороне, что не всегда свойственно тому, чему я учился. Но помогать команде отбирать мячи, доводить их выше, задавать направление атак — это тоже удовольствие на поле. Это позиция, которая позволяет мне взрослеть и становиться спокойнее и увереннее», — рассуждал Дуэ.
Да что там — в команде U-11 был эксперимент с игрой в обороне. Как потом вспоминал отец юного футболиста, временная смена амплуа и требование играть в одно касание закончились тем, что однажды, вернувшись домой, Дуэ признался, что больше не хочет заниматься футболом. Но, к счастью, все сложилось так, как сложилось. Да иначе и быть не могло, ведь Дезире из футбольной семьи. Его старший брат Гела играет за «Страсбур», кузен Янн Гбоо — за «Тулузу», а дядя — в прошлом арбитр ФИФА, представлявший на двух Кубках Африки и ЧМ-2014 Кот-д’Ивуар.
Эта страна — родина отца Дуэ. За ее сборную играет старший из братьев Дуэ. Младшего ивуарийские функционеры обхаживали почти три года, но уговорить так и не смогли. Дезире, который выиграл с Францией юношеское первенство Европы U-17 (в одной команде с другом Заиром-Эмери) и взял серебро Олимпиады-2024, верил, что дождется вызова из главной команды страны. Терпение — это ведь тоже важное качество, и в том же «ПСЖ» место в составе нужно было отвоевывать. Как, впрочем, и в «Ренне». Дуэ всегда воспринимал это как должное и подчеркивал: если он не попадает в состав, это означает, что нужно больше работать и становиться лучше.
Мудр не по годам
Серьезное отношение Дезире к жизни и футболу отмечали все. Например, педагоги говорили, что он относится к тому типу учеников, с которым легко. А Брюно Женезьо, который привлек 16-летнего футболиста в главную команду «Ренна», не жалел комплиментов: «Он слушает и способен исправить ошибки, которые может допустить. Это показывает уровень интеллекта и зрелости, несмотря на его юный возраст. Он умен в своей игре, и у него есть совершенно исключительные спортивные качества. Мы много работаем с видео, и когда вы заставляете его думать о чем-то, когда вы показываете ему вещи, которые не работают на поле или не соответствуют тому, о чем мы просим, он способен это исправить».
Еще Дуэ не растрачивает энергию впустую и сосредоточен на футболе. «Я стараюсь ограничить свою активность в социальных сетях. Не собираюсь ходить и смотреть, что со мной происходит, потому что это только загрязнит мой разум. Я спокоен, остаюсь со своим братом, родителями, младшей сестрой — в своем пузыре, чтобы защитить себя от всего этого», — не по годам зрело рассуждал Дуэ.
Еще он говорил, что в «ПСЖ», где играл его кумир Неймар, он хочет сохранить свою индивидуальность. При этом сам же признает, что иногда слишком увлекается дриблингом, но старается найти баланс и внимательно слушает советы Луиса Энрике. И получается весьма неплохо. За неделю до игры с «Интером» Дуэ должен был начать финал Кубка Франции на скамейке запасных, но из-за сильной головой боли у Кварацхелии экстренно вышел с первых минут и отдал две ключевые голевые передачи.
А до этого был победный гол в ворота «Анже» в золотом матче лиги 1 и решающий удар в серии пенальти с «Ливерпулем». Взять на себя ответственность на кипящем «Энфилде» — момент показательный. Энрике подводил Дуэ к составу постепенно, а теперь к главному матчу года получил игрока, который способен стать героем Парижа.
Андрей Кузичев