Конте остался в «Наполи». Де Лаурентис чудом убедил тренера не оставлять команду после чемпионства

Болельщики «Наполи» могут не переживать — тренер чемпионов Италии Антонио Конте останется в клубе. Южане объявили об этом официально.
Почему мог уйти Конте
Новости о возможном уходе 55-летнего итальянца появились еще до завоевания неаполитанцами скудетто — Конте активно связывали с «Ювентусом».
После завершения непростой гонки («Наполи» выиграл чемпионство в последнем туре) разговоры об уходе начались с новой силой и, кажется, были серьезными. Даже обычно яркий президент южан Аурелио Де Лаурентис выступил сдержанно: «Останется ли Конте в “Наполи”? Никогда не говори “никогда”. У тренеров есть свое мнение, которое следует уважать. Не нужно никогда обязывать их, даже если есть контракты. Однако я был бы очень рад, если бы он попробовал свои силы в Лиге чемпионов», — говорил функционер в интервью DAZN.
При этом в другом интервью Де Лаурентис высказался жестче: «Останется ли Конте? Разве такие вопросы задают в браке? Если тренер устал, возможно, стоит взять паузу», — цитировал президента Sky News.
Сам Конте хранил молчание. Зато инсайдер Джанлука Ди Марцио 25 мая сообщил: тренер действительно собирается на выход, поскольку у него с клубом есть финансовые и иные разногласия. Параллельно другие итальянские инсайдеры докладывали — на горизонте уже появился «Ювентус», предлагавший Конте контракт на три года, 8 миллионов евро за сезон и бонусы. Но все обошлось.
Как переубедили тренера
Несмотря на местами жесткую риторику, было очевидно: Де Лаурентис не намерен упускать чемпиона, за которым он долго охотился. Поэтому уже через пару дней после инсайдов об уходе появились новости о трехчасовой встрече руководства с Конте.
На следующий день журналист Фабрицио Романо сообщил — беседа прошла хорошо, и в клубе верят, что Конте останется. Позднее тот же инсайдер уточнил — Антонио пообещали новый контракт и «амбициозный план» на трансферном рынке. Якобы именно это убедило тренера остаться.
Наконец, неаполитанцы сами вышли с подтверждением — Конте действительно никуда не уходит. По этому случаю клуб даже опубликовал ролик с нарезкой лучших моментов тренера в сезоне и подписью «Снова с тобой».
Конте возглавил «Наполи» летом 2024 года, заключив контракт до лета 2027-го. В первый же год работы с командой Антонио выиграл чемпионат Италии, став первым тренером в истории, завоевавшим скудетто с тремя разными клубами.
Артем Белинин