Конте остался в «Наполи». Де Лаурентис чудом убедил тренера не оставлять команду после чемпионства

После завершения непростой гонки («Наполи» выиграл чемпионство в последнем туре) разговоры об уходе начались с новой силой и, кажется, были серьезными. Даже обычно яркий президент южан Аурелио Де Лаурентис выступил сдержанно: «Останется ли Конте в “Наполи”? Никогда не говори “никогда”. У тренеров есть свое мнение, которое следует уважать. Не нужно никогда обязывать их, даже если есть контракты. Однако я был бы очень рад, если бы он попробовал свои силы в Лиге чемпионов», — говорил функционер в интервью DAZN.