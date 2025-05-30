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Анчелотти объяснил, почему принял решение сменить «Реал» на сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, почему принял решение покинуть мадридский «Реал».

Источник: Чемпионат.com

«Результаты не соответствовали ожиданиям. Игра команды тоже не радовала. Пришло время что-то менять. После вылета от “Арсенала” мы обсудили это и приняли решение. Это было ожидаемо. Все поняли, что так будет лучше: “Реал” начнёт новый путь, а я — с Бразилией», — приводит слова Анчелотти Marca.

Карло Анчелотти занимал должность главного тренера мадридского «Реала» с 2013 по 2015 год и с 2021 по 2025 год. 12 мая сборная Бразилии объявила о назначении Анчелотти главным тренером национальной команды.