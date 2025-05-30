Анчелотти объяснил, почему принял решение сменить «Реал» на сборную Бразилии

«Результаты не соответствовали ожиданиям. Игра команды тоже не радовала. Пришло время что-то менять. После вылета от “Арсенала” мы обсудили это и приняли решение. Это было ожидаемо. Все поняли, что так будет лучше: “Реал” начнёт новый путь, а я — с Бразилией», — приводит слова Анчелотти Marca.