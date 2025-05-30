Стали известны финансовые детали возможного трансфера Бруну Фернандеша в «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии предлагает полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу четырёхлетний контракт с чистой зарплатой в размере € 25 млн, что в три раза превышает его заплату в английском клубе. Об этом сообщает The Athletic.