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Стали известны финансовые детали возможного трансфера Бруну Фернандеша в «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии предлагает полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу четырёхлетний контракт с чистой зарплатой в размере € 25 млн, что в три раза превышает его заплату в английском клубе.

Источник: Чемпионат.com

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии предлагает полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу четырёхлетний контракт с чистой зарплатой в размере € 25 млн, что в три раза превышает его заплату в английском клубе. Об этом сообщает The Athletic.

Также сообщается, что «Аль-Хиляль» готов заплатить «Манчестер Юнайтед» за футболиста сборной Португалии около € 95 млн.

Ранее стало известно, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш всерьёз рассматривает переезд в Саудовскую Аравию. Агент футболиста провёл переговоры с представителями «Аль-Хиляля», включая президента клуба Фахада бин Нафеля. Внутренние источники называют встречу «продуктивной» и отмечают, что стороны достигли определённого прогресса.