Аллегри стал главным тренером «Милана»

Аллегри 57 лет, он работал в «Ювентусе» с 2021 по 2024 год, а до этого возглавлял команду с 2014-го по 2019-й. Под его руководством туринский клуб по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Италии, дважды — Суперкубок страны и еще два раза доходил до финала Лиги чемпионов.