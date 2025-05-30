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Аллегри стал главным тренером «Милана»

Аллегри стал главным тренером «Милана» после ухода Консейсау.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Массимилиано Аллегри назначен главным тренером «Милана», сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Он уже работал в клубе с 2010 по 2014 год и приводил команду к победе в чемпионате и Суперкубке страны.

Аллегри 57 лет, он работал в «Ювентусе» с 2021 по 2024 год, а до этого возглавлял команду с 2014-го по 2019-й. Под его руководством туринский клуб по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Италии, дважды — Суперкубок страны и еще два раза доходил до финала Лиги чемпионов.