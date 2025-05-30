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Экс-нападающий «Интера» оценил Маркуса Тюрама

Бывший нападающий миланского «Интера» Никола Вентола высказался о нынешнем форварде «нерадзурри» Маркусе Тюраме.

Источник: Чемпионат.com

Бывший нападающий миланского «Интера» Никола Вентола высказался о нынешнем форварде «нерадзурри» Маркусе Тюраме. Он высоко оценил роль французского форварда в нынешнем составе «Интера».

«Меня удивила психологическая устойчивость Тюрама, потому что быть нападающим в “Интере” сложно. Сложно, потому что люди не умеют ждать: нужно правильно проявлять себя и делать это без адаптации. Наряду с Лаутаро Мартинесом и Николо Бареллой, он — мой самый любимый игрок в нынешнем составе. Он всегда выкладывается на 100%, поэтому, даже когда он не забивает, болельщики его ценят.

Он стал лидером команды. Его высоко ценят не только в «Интере», но и во всей итальянской футбольной экосистеме. Все поражаются его духу, даже болельщики других команд, потому что он сохраняет лицо как при поражениях, так и при победах", — приводит слова Вентолы RMC Sport.