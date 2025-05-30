Экс-нападающий «Интера» оценил Маркуса Тюрама

«Меня удивила психологическая устойчивость Тюрама, потому что быть нападающим в “Интере” сложно. Сложно, потому что люди не умеют ждать: нужно правильно проявлять себя и делать это без адаптации. Наряду с Лаутаро Мартинесом и Николо Бареллой, он — мой самый любимый игрок в нынешнем составе. Он всегда выкладывается на 100%, поэтому, даже когда он не забивает, болельщики его ценят.