Стало известно, сколько «Реал» выплатит каждому футболисту за победу на КЧМ-2025

Руководство мадридского «Реала» выплатит каждому футболисту команды по € 1 млн в качестве бонуса в случае победы «сливочных» на предстоящем клубном чемпионате мира, который пройдёт в США с 15 июня по 13 июля. Об этом сообщает AS.