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Стало известно, сколько «Реал» выплатит каждому футболисту за победу на КЧМ-2025

Руководство мадридского «Реала» выплатит каждому футболисту команды по € 1 млн в качестве бонуса в случае победы «сливочных» на предстоящем клубном чемпионате мира, который пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.

Источник: Чемпионат.com

Руководство мадридского «Реала» выплатит каждому футболисту команды по € 1 млн в качестве бонуса в случае победы «сливочных» на предстоящем клубном чемпионате мира, который пройдёт в США с 15 июня по 13 июля. Об этом сообщает AS.

По информации источника, руководство «Королевского клуба» очень хочет выиграть первый клубный чемпионат мира, проходящий в новом формате.

Участие в турнире примут 32 клуба, команды будут разделены на восемь групп, по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Напомним, для клубов, участвующих в новом турнире под эгидой ФИФА, будет открыто дополнительное окно — с 1 по 10 июня, позволяющее им подписать новых футболистов к началу турнира.