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Исак, Хёйсен и Льюис-Скелли — самые подорожавшие игроки АПЛ по версии Transfermarkt

Известный интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых подорожавших футболистов английской Премьер-лиги по итогам завершившегося сезона-2024/2025.

Источник: AP 2024

Известный интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых подорожавших футболистов английской Премьер-лиги по итогам завершившегося сезона-2024/2025.

Так, нападающий «Ньюкасла» Александер Исак прибавил в рыночной стоимости € 20 млн и теперь оценивается в € 120 млн. Центральный защитник «Борнмута» Дин Хёйсен, который этим летом присоединится к мадридскому «Реалу», оценивается в € 60 млн (ранее — € 42 млн), а полузащитник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли — в € 45 млн (ранее — € 28 млн).

Победителем английской Премьер-лиги по итогам сезона-2024/2025 стал «Ливерпуль». «Арсенал» занял второе место, тройку лидеров замкнул «Манчестер Сити».