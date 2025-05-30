Исак, Хёйсен и Льюис-Скелли — самые подорожавшие игроки АПЛ по версии Transfermarkt

Так, нападающий «Ньюкасла» Александер Исак прибавил в рыночной стоимости € 20 млн и теперь оценивается в € 120 млн. Центральный защитник «Борнмута» Дин Хёйсен, который этим летом присоединится к мадридскому «Реалу», оценивается в € 60 млн (ранее — € 42 млн), а полузащитник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли — в € 45 млн (ранее — € 28 млн).