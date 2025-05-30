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Матч «Женис» — «Ордабасы» обернулся камбэком и двумя удалениями

«Женис» и «Ордабасы» не смогли выявить сильнейшего в 11-м туре казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Женис"

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 2:2. «Женис» вел 2:0 после первого тайма — отличились Нурбол Ануарбеков (3-я минута) и Аслан Адиль (37-я). На это гости ответили точными ударами Сергея Малого (71-я) и Зикролло Султаниязова (90-я).

При этом команды доигрывали матч в меньшинстве: на 62-й минуте у «Ордабасы» был удален Улар Жаксыбаев, а на 66-й у астанчан красную карточку получил Саги Совет.

11-й тур закроется 31 мая играми «Окжетпес» — «Кызылжар», «Улытау» — «Туран» и «Кайсар» — «Жетысу».

Женис
2:2
Первый тайм: 0:0
Ордабасы
Футбол, Казахстан, 11-й тур
30.05.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Kazhimukan Munaytpasov
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Александр Седнев
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