Матч «Женис» — «Ордабасы» обернулся камбэком и двумя удалениями

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 2:2. «Женис» вел 2:0 после первого тайма — отличились Нурбол Ануарбеков (3-я минута) и Аслан Адиль (37-я). На это гости ответили точными ударами Сергея Малого (71-я) и Зикролло Султаниязова (90-я).
При этом команды доигрывали матч в меньшинстве: на 62-й минуте у «Ордабасы» был удален Улар Жаксыбаев, а на 66-й у астанчан красную карточку получил Саги Совет.
11-й тур закроется 31 мая играми «Окжетпес» — «Кызылжар», «Улытау» — «Туран» и «Кайсар» — «Жетысу».
Футбол, Казахстан, 11-й тур
30.05.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Kazhimukan Munaytpasov
Главные тренеры
Александр Седнев
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти