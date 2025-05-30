Разгром со счетом 5:0 зафиксирован в матче «Тобола» в КПЛ

Встреча в Костанае завершилась со счетом 5:0. Голы забили Александр Зуев (14-я минута), Ислам Чесноков (16-я), Ахмед Эль-Мессауди (42-я), Роман Асранкулов (78-я) и Жаслан Жумашев (85-я).
При этом «нефтяники» с 23-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Георгия Гадрани.
14 июня «Атырау» примет дома «Улытау», а на следующий день «Тобол» встретится в гостях с «Кайсаром».
Футбол, Казахстан, 11-й тур
30.05.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Tcentralny
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Виктор Кумыков
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