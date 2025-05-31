«Кайрат» сотворил камбэк вдесятером и обыграл «Актобе» с голом Сатпаева

Встреча в Актобе завершилась со счетом 1:2.
Все голы были забиты во втором тайме. Первыми успеха добились хозяева поля усилиями Аяна Байдавлетова на 50-й минуте. Алматинцы отыгрались стараниями Александра Мартыновича на 75-й минуте. Причем сделали это в меньшинстве, поскольку на 71-й минуте был удален с поля Валерий Громыко. Спустя несколько минут также красной карточки удостоился главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин. А точку в матче на 87-й минуте поставил главный талант «Кайрата» Дастан Сатпаев.
11-й тур закроется 31 мая встречами «Окжетпес» — «Кызылжар», «Улытау» — «Туран» и «Кайсар» — «Жетысу».
Футбол, Казахстан, 11-й тур
30.05.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Tcentralny
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
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