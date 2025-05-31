«Кайрат» сотворил камбэк вдесятером и обыграл «Актобе» с голом Сатпаева

Все голы были забиты во втором тайме. Первыми успеха добились хозяева поля усилиями Аяна Байдавлетова на 50-й минуте. Алматинцы отыгрались стараниями Александра Мартыновича на 75-й минуте. Причем сделали это в меньшинстве, поскольку на 71-й минуте был удален с поля Валерий Громыко. Спустя несколько минут также красной карточки удостоился главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин. А точку в матче на 87-й минуте поставил главный талант «Кайрата» Дастан Сатпаев.