И все-таки не Клопп: Гасперини — новый главный тренер «Ромы»

За 36 матчей у руля римлян Раньери одержал 22 победы и семь раз сыграл вничью. С декабря по май в чемпионате команда под руководством Раньери не проиграла ни разу за 19 матчей! А первое поражение случилось лишь в 36-м туре — от «Аталанты» Гасперини. Ирония судьбы: не уступи тогда «Рома», она, возможно, попала бы в Лигу чемпионов — до заветной зоны не хватило одного очка.