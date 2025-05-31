И все-таки не Клопп: Гасперини — новый главный тренер «Ромы»

Кажется, «Рома» определилась с новым главным тренером. По информации итальянских СМИ, им станет Джан Пьеро Гасперини.
Новый вызов
Об уходе Гасперини из «Аталанты» стало известно еще зимой. В феврале он признался, что не продлит истекающий в 2026 году контракт, а может уйти и раньше. «У всего есть начало и конец. В конце сезона увидим, доработаем ли мы контракт до конца, или расторгнем его. Дальнейших продлений не будет», — отмечал итальянец.
Тогда казалось, что он просто устал от тренерской работы. Однако, скорее всего, ему была необходима смена обстановки — все-таки он возглавлял бергамасков с 2016 года.
Помимо «Ромы» у специалиста были и другие варианты: «Ювентус» и «Наполи», которые на тот момент не определились с новыми тренерами. Но «Рома» сработала быстрее.
29 мая стало известно, что клуб провел встречу с Гасперини во Флоренции. Sky Sport опубликовал фото с переговоров, а инсайдер Николо Скира сообщил, что «Рома» предложила тренеру контракт до 2028 года с зарплатой пять миллионов евро в год. На встрече присутствовал и Клаудио Раньери — теперь уже экс-наставник команды, который давно настаивал на кандидатуре Гасперини как своего преемника.
30 мая Фабрицио Романо подтвердил: контракт подписан. Вот-вот будет официальное объявление.
Трудности переходного периода
Главным препятствием на пути к назначению остается трансферная политика. В распоряжении «Ромы» есть игроки, подходящие под тактические схемы Гасперини, например, Кристанте и Манчини, знакомые ему по «Аталанте». Однако тренер хотел бы провести серьезную чистку состава.
Это осложняется финансовыми ограничениями: прошлым летом клуб потратил 125 миллионов евро на новых игроков, а в этом сезоне не попал в Лигу чемпионов. Призовые от турнира могли бы покрыть часть расходов на трансферы.
От скандалов до восхищения
Напомним, старт сезона для «Ромы» был катастрофическим. Летом римляне провели активное трансферное окно: в клуб пришли Соуле, Довбик, Эрмосо, Хуммельс и многие другие. Но проблемы начались из-за игрока, который не ушел. Это Пауло Дибала.
Лина Сулуку, тогда занимавшая пост генерального директора, договорилась с саудовским клубом «Аль-Кадисия» о переходе аргентинского нападающего, но тот отказался от очень щедрого контракта ради болельщиков. Разозленная Сулуку заставила тренера «Ромы» Даниэле Де Росси не использовать Дибалу, но он отказался и продолжил ставить любимца публики.
Дождавшись первой ошибки Де Росси, она уволила его. Причем сделала это, обманув владельцев клуба. Только после внутреннего расследования ситуация прояснилась, и Сулуку убрали из клуба. Де Росси наотрез отказался возвращаться в «Рому», и работу начал Иван Юрич, но продержался недолго. Уже в ноябре пришлось экстренно возвращать с пенсии Клаудио Раньери — и это сработало.
За 36 матчей у руля римлян Раньери одержал 22 победы и семь раз сыграл вничью. С декабря по май в чемпионате команда под руководством Раньери не проиграла ни разу за 19 матчей! А первое поражение случилось лишь в 36-м туре — от «Аталанты» Гасперини. Ирония судьбы: не уступи тогда «Рома», она, возможно, попала бы в Лигу чемпионов — до заветной зоны не хватило одного очка.
Но фанаты «Ромы» все равно смотрят на будущий сезон оптимистично, даже без главного еврокубка.
Никита Петрищев