Дубль Бензема помог «Аль-Иттихаду» выиграть Кубок Короля

В финальном матче «Аль-Иттихад» на стадионе в Джидде со счетом 3:1 обыграл «Аль-Кадисию».
На 34-й минуте Карим Бензема открыл счет, а в конце первого тайма отличился Хуссем Ауар. В компенсированное время с пенальти один мяч отыграл Пьер-Эмерик Обамеянг. В конце второго тайма окончательный результат на табло установил Бензема, оформивший дубль.
«Аль-Иттихад» в 10-й раз выиграл Кубок Короля и впервые с 2018 года. Команда, которую тренирует француз Лоран Блан, оформила «золотой дубль», ранее выиграв чемпионат Саудовской Аравии.