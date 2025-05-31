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Дубль Бензема помог «Аль-Иттихаду» выиграть Кубок Короля

«Аль-Иттихад» стал обладателем Кубка Короля Саудовской Аравии сезона-2024/25.

Источник: Getty Images

В финальном матче «Аль-Иттихад» на стадионе в Джидде со счетом 3:1 обыграл «Аль-Кадисию».

На 34-й минуте Карим Бензема открыл счет, а в конце первого тайма отличился Хуссем Ауар. В компенсированное время с пенальти один мяч отыграл Пьер-Эмерик Обамеянг. В конце второго тайма окончательный результат на табло установил Бензема, оформивший дубль.

«Аль-Иттихад» в 10-й раз выиграл Кубок Короля и впервые с 2018 года. Команда, которую тренирует француз Лоран Блан, оформила «золотой дубль», ранее выиграв чемпионат Саудовской Аравии.