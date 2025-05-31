Дубль Бензема помог «Аль-Иттихаду» выиграть Кубок Короля

На 34-й минуте Карим Бензема открыл счет, а в конце первого тайма отличился Хуссем Ауар. В компенсированное время с пенальти один мяч отыграл Пьер-Эмерик Обамеянг. В конце второго тайма окончательный результат на табло установил Бензема, оформивший дубль.