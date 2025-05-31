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Украинский вратарь «Интер Майами» рассказал о поведении Месси вне поля

Украинский вратарь «Интер Майами» Дмитрий Торубара рассказал о поведении аргентинского футболиста команды Лионеля Месси вне поля. Об этом сообщает Tribuna.com.

Источник: Reuters

Голкипер отметил, что аргентинец достаточно закрытый. «Он не завтракает и не обедает в клубе, имеет своего врача, своего физиотерапевта, то есть он немного отдельно от команды», — заявил Торубара.

Украинец добавил, что на тренировках Месси работает и общается со всеми. «Не бывает такого, чтобы он не поздоровался или что-нибудь такое. Нет никакого превосходства», — отметил Торубара.

В апреле телохранителю Месси Яссину Чеуко запретили выбегать на поле в матчах североамериканской Главной лиги футбола (MLS). Там отметили, что на играх работает своя служба безопасности.