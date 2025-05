«Подкаблучник». Как Дэвид Бекхэм не стал величайшим футболистом из-за жены

В 1996 году в Грузии, где сборная Англии проводила отборочный матч ЧМ-1998, в номере отеля Дэвид щелкал каналы и случайно наткнулся на MTV. Там показывали клип Spice Girls на песню Say You’ll Be There. Бекс тут же сказал своему другу Гари Невиллу, что ему нравится «та, в черном комбинезоне». Речь шла о вокалистке группы Виктории Адамс.