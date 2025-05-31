«Подкаблучник». Как Дэвид Бекхэм не стал величайшим футболистом из-за жены

Бекхэм все меньше думал о футболе, поэтому его карьера в «Реале» получилась недолгой и не особо яркой. Виктория настояла на разрыве отношений с многолетним агентом Дэвида Тони Стивенсом — вместо него делами мужа занялся продюсер Spice Girls Саймон Фуллер. Он же поучаствовал в трансфере в «Лос-Анджелес Гэлакси», хотя Бексу был всего 31. Решающее слово было за женой. Она настояла на переезде в США, так как считала, что это будет лучше для ее развития и поможет еще больше раскрутить за пределами футбольного сообщества ее мужа. Что уход в MLS, по сути, был равноценен завершению карьеры, Вики не волновало.