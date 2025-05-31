Юрий Сёмин — о будущем Сафонова в «ПСЖ»: Матвею ещё до звёзд далеко, нужно работать

— Высиживать ничего не надо, ему не дадут этого сделать. Он должен работать. Но от добра не надо искать добра. У него всё хорошо, его хорошо приняли в команде, ему дают определённое количество матчей. Но Доннарумма сильней. Как можно поменять Доннарумму? Но ведь Матвею дают шансы хорошие. И сейчас в современном футболе никто не играет 100% матчей. Играют 80%, звёзды! Но Матвею ещё до звёзд далеко, — сказал Сёмин в эфире «Оkkо Спорт».