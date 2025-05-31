CIES: Мбаппе — форвард, наиболее влияющий на игру своей команды, Кейн — третий

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе больше всех влиял на игру своей команды среди футболистов его позиции в минувшем сезоне в 60 сильнейших лигах мира. Об этом свидетельствует данные Международного центра спортивных исследований, который учитывал следующие показатели: игра в воздухе, защита на земле, распределение мяча, обводки, создание моментов и завершение атак. Значение индекса Мбаппе составило 92,3.
Топ-10 форвардов, наиболее повлиявших на игру команды в минувшем сезоне:
- Килиан Мбаппе («Реал») — 92,3.
- Виктор Дьёкереш («Спортинг») — 89,2.
- Гарри Кейн («Бавария») — 89.
- Маркус Тюрам («Интер») — 86,8.
- Уго Экитике («Айнтрахт») — 86,8.
- Хулиан Альварес («Атлетико») — 86,7.
- Лаутаро Мартинес («Интер») — 86,3.
- Матео Ретеги («Аталанта») — 85,8.
- Александер Исак («Ньюкасл») — 85,2.
- Ромелу Лукаку («Наполи») — 84,3 (аналогичный показатель у Антуана Гризманна из «Атлетико»).