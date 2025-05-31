CIES: Мбаппе — форвард, наиболее влияющий на игру своей команды, Кейн — третий

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе больше всех влиял на игру своей команды среди футболистов его позиции в минувшем сезоне в 60 сильнейших лигах мира. Об этом свидетельствует данные Международного центра спортивных исследований, который учитывал следующие показатели: игра в воздухе, защита на земле, распределение мяча, обводки, создание моментов и завершение атак. Значение индекса Мбаппе составило 92,3.