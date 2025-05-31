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СМИ: футболисты «МЮ» не желают ехать в Азию

The Times: футболисты «МЮ» недовольны турне по Азии вместо отпуска.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» недовольны из-за необходимости участвовать в постсезонном азиатском турне вместо отпуска, сообщает The Times.

Ранее «МЮ» проиграл команде со счетом 0:1 команде звезд Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре и обыграл сборную Гонконга — 3:1. Турне принесет клубу 8 млн фунтов стерлингов, однако, по информации источника, футболисты находятся «в ярости» из-за поездки.

«МЮ» занял 15-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги по итогам сезона-2024/25 и дошел до финала Лиги Европы, где 22 мая проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:1.