Стало известно, кого может купить «Байер» для замены Вирца, близкого к «Ливерпулю»

«Байер» рассматривает вариант со сменой игровой модели после возможного ухода полузащитника Флориана Вирца, интересующего «Ливерпуль». В связи с этим «фармацевты» хотят приобрести нападающего и игрока центра поля. Об этом сообщает Kicker.