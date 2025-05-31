Хейтинга возглавил футбольный клуб «Аякс»

Последние два сезона специалист работал в Английской премьер-лиге. Он был ассистентом тренера в «Вест Хэме» и «Ливерпуле», главным тренером которого является Арне Слот. Вместе с «красными» специалист стал чемпионом страны. Перед отъездом в Англию в 2023 году он несколько месяцев исполнял обязанности главного тренера основной команды «Аякса», а до этого руководил молодежными составами клуба.