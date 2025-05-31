МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Нидерландец Джон Хейтинга возглавил футбольный клуб «Аякс», сообщается на официальном сайте нидерландской команды.
Контракт с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Последние два сезона специалист работал в Английской премьер-лиге. Он был ассистентом тренера в «Вест Хэме» и «Ливерпуле», главным тренером которого является Арне Слот. Вместе с «красными» специалист стал чемпионом страны. Перед отъездом в Англию в 2023 году он несколько месяцев исполнял обязанности главного тренера основной команды «Аякса», а до этого руководил молодежными составами клуба.
Хейтинга является воспитанником академии «Аякса». Будучи футболистом, он выступал за главную команду в период с 2001 по 2008 год, а также возвращался в команду в 2015-м, а в следующем году завершил карьеру.