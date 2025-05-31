Матч «Кайсар» — «Жетысу» обернулся спасением на 97-й минуте

Матч прошел в Кызылорде и завершился со счетом 2:2. На гол Дидара Жалмукана на 57-й минуте гости ответили точными ударами Дмитрия Шмидта и Максима Ковеля на 67-й и 88-й минутах соответственно. Однако на 90+7-й минуте Темирлан Мурзагалиев спас кызылординцев от домашнего поражения.