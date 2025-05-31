Матч «Кайсар» — «Жетысу» обернулся спасением на 97-й минуте

Матч прошел в Кызылорде и завершился со счетом 2:2. На гол Дидара Жалмукана на 57-й минуте гости ответили точными ударами Дмитрия Шмидта и Максима Ковеля на 67-й и 88-й минутах соответственно. Однако на 90+7-й минуте Темирлан Мурзагалиев спас кызылординцев от домашнего поражения.
В следующем туре, 14 июня, «Жетысу» примет «Кайрат», а на следующий день «Кайсар» сыграет дома с «Тоболом».
Напомним, что в других матчах 11-го тура «Елимай» уступил «Астане» (0:2), «Женис» и «Ордабасы» сыграли вничью (2:2), «Тобол» разгромил «Атырау» (5:0), «Актобе» проиграл «Кайрату» (1:2), «Окжетпес» обыграл «Кызылжар» (3:2), а «Улытау» одержал волевую победу над «Тураном» (2:1).
Дмитрий Огай
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