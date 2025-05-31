Легионер остался без клуба после удаления в чемпионате Казахстана

В своем обращении в социальных сетях он сообщил, что клуб по взаимному согласию расторг контракт с грузинским защитником Георгием Гадрани.
В 11-м туре казахстанской премьер-Лиги «Атырау» потерпел крупное поражение на выезде от «Тобола» со счетом 0:5. В этом матче с 23-й минуты команда играла в меньшинстве из-за удаления именно Гадрани. Защитник присоединился к «Атырау» в текущем сезоне и провел восемь игр в КПЛ-2025, заработав при этом два удаления.
Ранее он выступал за таджикский клуб «Хосилот», а также за грузинские команды «Мерани» (Мартвили), «Спаэри», «Сиони» и «Самтредиа».
В следующем туре, 14 июня, «Атырау» сыграет дома против «Улытау», а на следующий день «Тобол» отправится в гости к «Кайсару».
Виктор Кумыков
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти