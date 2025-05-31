Легионер остался без клуба после удаления в чемпионате Казахстана

В 11-м туре казахстанской премьер-Лиги «Атырау» потерпел крупное поражение на выезде от «Тобола» со счетом 0:5. В этом матче с 23-й минуты команда играла в меньшинстве из-за удаления именно Гадрани. Защитник присоединился к «Атырау» в текущем сезоне и провел восемь игр в КПЛ-2025, заработав при этом два удаления.