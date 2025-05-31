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Легионер остался без клуба после удаления в чемпионате Казахстана

Генеральный директор футбольного клуба «Атырау» Дидар Сыдыкбек официально подтвердил расставание с одним из игроков команды, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Атырау"

В своем обращении в социальных сетях он сообщил, что клуб по взаимному согласию расторг контракт с грузинским защитником Георгием Гадрани.

В 11-м туре казахстанской премьер-Лиги «Атырау» потерпел крупное поражение на выезде от «Тобола» со счетом 0:5. В этом матче с 23-й минуты команда играла в меньшинстве из-за удаления именно Гадрани. Защитник присоединился к «Атырау» в текущем сезоне и провел восемь игр в КПЛ-2025, заработав при этом два удаления.

Ранее он выступал за таджикский клуб «Хосилот», а также за грузинские команды «Мерани» (Мартвили), «Спаэри», «Сиони» и «Самтредиа».

В следующем туре, 14 июня, «Атырау» сыграет дома против «Улытау», а на следующий день «Тобол» отправится в гости к «Кайсару».

Тобол Кс
5:0
Первый тайм: 0:0
Атырау
Футбол, Казахстан, 11-й тур
30.05.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
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