Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
5.14
X
3.75
П2
1.81
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
ПСЖ
5
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
04.06
Германия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.80
П2
4.33

Нападающий Матеус Кунья — игрок «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил о подписании контракта с 26-летним нападающим Матеусом Куньей.

Источник: Reuters

Бразильский футболист перешёл в стан «красных дьяволов» из «Вулверхэмптона».

Ранее СМИ сообщали, что контракт игрока будет рассчитан до 2030 года. Подчёркивалось, что манкунианцы будут выплачивать сумму трансфера в £ 62,5 млн (более € 74 млн) в течение четырёх или пяти лет.

В минувшем сезоне Кунья принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и шестью результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с «волками» было рассчитано до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.