Нападающий Матеус Кунья — игрок «Манчестер Юнайтед»

Бразильский футболист перешёл в стан «красных дьяволов» из «Вулверхэмптона».
Ранее СМИ сообщали, что контракт игрока будет рассчитан до 2030 года. Подчёркивалось, что манкунианцы будут выплачивать сумму трансфера в £ 62,5 млн (более € 74 млн) в течение четырёх или пяти лет.
В минувшем сезоне Кунья принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и шестью результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с «волками» было рассчитано до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.