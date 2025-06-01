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Куртуа рискует пропустить клубный ЧМ

Вратарь «Реала» Куртуа выбыл на неопределенный срок перед клубным ЧМ.

Источник: Пресс-служба УЕФА

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Бельгийскому голкиперу мадридского футбольного клуба «Реал» Тибо Куртуа диагностировали сакроилеит, сообщается на официальном сайте «сливочных».

Сакроилеит- воспаление крестцово-подвздошного сустава. Сроки восстановления голкипера не сообщаются.

«Реал» примет участие в клубном чемпионате мира, который пройдет с 14 июня по 13 июля в США.

Куртуа 33 года. Он выступает в составе «Реала» с лета 2018 года, его текущее соглашение действует до конца следующего сезона. В сезоне-2024/25 он сыграл за мадридский клуб 46 матчей во всех турнирах, проведя 14 встреч на ноль.