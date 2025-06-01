Куртуа рискует пропустить клубный ЧМ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Бельгийскому голкиперу мадридского футбольного клуба «Реал» Тибо Куртуа диагностировали сакроилеит, сообщается на официальном сайте «сливочных».
Сакроилеит- воспаление крестцово-подвздошного сустава. Сроки восстановления голкипера не сообщаются.
«Реал» примет участие в клубном чемпионате мира, который пройдет с 14 июня по 13 июля в США.
Куртуа 33 года. Он выступает в составе «Реала» с лета 2018 года, его текущее соглашение действует до конца следующего сезона. В сезоне-2024/25 он сыграл за мадридский клуб 46 матчей во всех турнирах, проведя 14 встреч на ноль.