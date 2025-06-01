Куртуа рискует пропустить клубный ЧМ

Куртуа 33 года. Он выступает в составе «Реала» с лета 2018 года, его текущее соглашение действует до конца следующего сезона. В сезоне-2024/25 он сыграл за мадридский клуб 46 матчей во всех турнирах, проведя 14 встреч на ноль.