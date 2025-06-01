«Аталанта» подтвердила уход Гасперини с поста главного тренера команды

«Дорогой Мистер, у нас была замечательная история, уникальная в мире футбола. Девять исключительных лет, в течение которых мы добились выдающихся результатов в Италии и Европе.



Мы никогда не сможем отблагодарить его за эмоции, которые он нам подарил, и за радость, которую мы вместе подарили Бергамо и нашим болельщикам, выходя за все рамки мыслимого.



После стольких лет, проведенных вместе, мы сочли необходимым уважать его готовность искать новый вызов, прекрасно зная, что наши отношения никогда не разорвутся, а взаимное уважение никогда не сойдет на нет.



Навсегда спасибо, Мистер!» — говорится в сообщении.