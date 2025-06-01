«Кремонезе» вышел в высший дивизион чемпионата Италии

Встреча прошла в Специи и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Мануэль де Лука (25-я и 79-я минуты) и Микеле Коллоколо (62). За «Специю» по голу забили Франческо Пио Эспозито (83) и Лука Виньяли (85). В компенсированное время ко второму тайму красные карточки получили Виньяли (90+5) и Марко Насти (90+9) из «Специи».