«Кремонезе» вышел в высший дивизион чемпионата Италии

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. «Кремонезе» обыграл «Специю» в ответном матче финала плей-офф за выход в высший дивизион чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Специи и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Мануэль де Лука (25-я и 79-я минуты) и Микеле Коллоколо (62). За «Специю» по голу забили Франческо Пио Эспозито (83) и Лука Виньяли (85). В компенсированное время ко второму тайму красные карточки получили Виньяли (90+5) и Марко Насти (90+9) из «Специи».
В первом матче была зафиксирована нулевая ничья.
«Кремонезе» вернулся в Серию А после двухлетнего перерыва. В сезоне-2021/22 «серо-красные» также завоевали путевку в высший итальянский дивизион, а по итогам сезона-2022/23 вылетели в Серию B.
Ранее путевки в Серию А на сезон-2025/26 завоевали «Сассуоло» и «Пиза».