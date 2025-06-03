Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
ПСЖ
5
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Ростов
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
04.06
Германия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.81
П2
4.15
Футбол. Лига наций
05.06
Испания
:
Франция
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.26
П2
3.15

Одноклубником Сафонова в «ПСЖ» может стать украинец

«Пари Сен-Жермен» планирует усилиться защитником «Борнмута» Ильей Забарным. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Источник: ФК «Динамо Киев»

По информации источника, главный тренер парижан Луис Энрике провел телефонный разговор с украинцем и рассказал, что планирует его использовать в паре с бразильцем Маркиньосом.

Также испанский тренер заявил, что переход Забарного не станет проблемой для клуба из-за присутствия российского вратаря Матвея Сафонова — Луис Энрике заявил, что существует вероятность ухода 26-летнего воспитанника «Краснодара» в летнее трансферное окно.

Французский клуб планирует оформить трансфер киевлянина до старта клубного чемпионата мира в США, «Борнмут» может получить за игрока более €50 млн.

31 мая парижане стали победителями Лиги чемпионов, оказавшись в финальной игре сильнее миланского «Интера». Матч, прошедший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0. На 12-й минуте счет в матче открыл Ашраф Хакими, спустя восемь минут Дезире Дуэ увеличил преимущество своей команды. На 62-й минуте Дуэ оформил дубль, на 73-й отличился Хвича Кварацхелия, а на 87-й окончательный счет установил Маюлу.