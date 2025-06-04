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Футболист ПСЖ Сафонов не имеет задолженности по алиментам

Приставы в феврале 2024 года возбудили исполнительное производства в отношении вратаря.

Источник: Xavier Laine/Getty Images

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не имеет задолженности по алиментам. Это следует из данных банка исполнительных производств, с которыми ознакомился ТАСС.

Там говорится, что долгов по алиментам футболист не имеет при соответствующем запросе. Вместе с тем в банке присутствует одна задолженность Сафонова по расходам на 629 рублей. Исполнительное производство о ее взыскании было открыто приставами в феврале 2024 года.

Приставы в феврале 2024 года возбудили исполнительное производства в отношении Сафонова по материалам, поступившим из Никулинского суда Москвы. Задолженность составляла 59,4 млн рублей. Она касалась долгов по алиментам.

В сезоне-2024/25 Сафонов принял участие в 17 матчах в составе ПСЖ, семь из которых сыграны «на ноль». Вместе с парижской командой вратарь стал обладателем Суперкубка и Кубка Франции, чемпионом страны и победителем Лиги чемпионов.