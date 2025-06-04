Футболист ПСЖ Сафонов не имеет задолженности по алиментам

Там говорится, что долгов по алиментам футболист не имеет при соответствующем запросе. Вместе с тем в банке присутствует одна задолженность Сафонова по расходам на 629 рублей. Исполнительное производство о ее взыскании было открыто приставами в феврале 2024 года.