Рафинья стал лучшим игроком чемпионата Испании

В финальном голосовании он опередил партнеров по команде — Ламина Ямаля, Педри и Роберта Левандовского, а также футболистов «Реала» — Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джудa Беллингема. В числе других претендентов были Иско («Бетис») и Ойан Сансет («Атлетик»).
Рафинья в 36 матчах лиги забил 18 голов и отдал девять результативных передач. В августе он признавался лучшим игроком месяца.
В минувшем сезоне «Барселона» завоевала свой 28-й титул чемпиона Испании. Также команда выиграла Кубок и Суперкубок страны и дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где в двухматчевом противостоянии уступила миланскому «Интеру».