Рафинья стал лучшим игроком чемпионата Испании

В финальном голосовании он опередил партнеров по команде — Ламина Ямаля, Педри и Роберта Левандовского, а также футболистов «Реала» — Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джудa Беллингема. В числе других претендентов были Иско («Бетис») и Ойан Сансет («Атлетик»).