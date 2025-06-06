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Рафинья стал лучшим игроком чемпионата Испании

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Бразильский полузащитник «Барселоны» Рафинья удостоен звания лучшего игрока чемпионата Испании по футболу по итогам сезона-2024/25, сообщается на официальном сайте турнира.

Источник: Reuters

В финальном голосовании он опередил партнеров по команде — Ламина Ямаля, Педри и Роберта Левандовского, а также футболистов «Реала» — Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джудa Беллингема. В числе других претендентов были Иско («Бетис») и Ойан Сансет («Атлетик»).

Рафинья в 36 матчах лиги забил 18 голов и отдал девять результативных передач. В августе он признавался лучшим игроком месяца.

В минувшем сезоне «Барселона» завоевала свой 28-й титул чемпиона Испании. Также команда выиграла Кубок и Суперкубок страны и дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где в двухматчевом противостоянии уступила миланскому «Интеру».