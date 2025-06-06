От Бекхэма отвернулся сын. Семья его ненавидит — виновата женщина

После свадьбы отношения Бруклина и Николы в семье стали очень напряженными. Бруклин не общался с родителями и посвящал все время супруге. Точкой невозврата стал недавний 50-летний юбилей Дэвида — на нем старший сын с женой так и не появились. В этот же день Бруклин выложил в инстаграм (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) ролик с Николой, подписав его: «Весь мой мир x Я буду любить тебя вечно x Я всегда выбираю тебя, детка x Ты самый удивительный человек, которого я знаю x Я и ты навсегда, детка». На публикацию сразу отреагировали младшие братья Бекхэма, выложив соцсетях фотографии семьи со словами поддержки и благодарности отцу.