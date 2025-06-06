От Бекхэма отвернулся сын. Семья его ненавидит — виновата женщина

Бруклин Бекхэм — первый сын Дэвида и Виктории. В детстве он занимался в академиях «Лос-Анджелес Гэлакси» и «ПСЖ» — пока семья не обосновалась в Лондоне. Там Бекхэм попал в молодежную команду «Арсенала» и, по требованию отца, устроился на работу в обычное кафе.
В академии Бруклин играл с Рейссом Нельсоном (сейчас в аренде в «Фулхэме»), Джо Уиллоком (с 2021-го — в «Ньюкасле»), Эдди Нкетиа (взял Кубок Англии с «Кристал Пэлас»), но конкуренцию не выдержал. В 15 лет Бекхэм не получил стипендию в клубе и закончил с футболом. В гонке за заветное место в «Арсенале» его опередил Натан Телла — будущий чемпион Бундеслиги в составе «Байера».
После футбола Бруклин построил карьеру модели. За десять лет он побывал на обложках Vogue China и Miss Vogue, участвовал в рекламных кампаниях Burberry.
В 18 он неожиданно переквалифицировался в фотографа и выпустил книгу со снимками. Но критики разгромили Бруклина — и он посвятил себя кулинарии. Дэвид и Виктория всегда любили и поддерживали старшего сына в любых начинаниях.
Впрочем, с каждым годом их отношения становились напряженнее.
В 2022-м Бруклин женился на актрисе и наследнице миллиардного состояния — Николе Пельтц. Она родилась в семье американо-еврейского бизнесмена Нельсона Пельтца. Он сделал состояние на инвестициях и завладел множеством компаний, среди которых сеть фастфуд ресторанов Wendy’s.
Нельсон по связям пристроил дочку в киноиндустрию. Впервые Никола появилась на больших экранах в фильме «Повелитель стихий» — его спродюсировал Нельсон Пельтц. За свою игру Никола получила номинацию на «Золотую малину» как худшая актриса второго плана.
Следующее появление — роль Тессы Йегер в блокбастере «Трансформеры: эпоха истребления». Зрители снова раскритиковали Николу, и больше в крупные проекты ее не звали.
Бруклин младше невесты на четыре года. Пара сыграла свадьбу в закрытом от внимания медиа семейном имении Пельтцев. Но выяснилось, что там конфликт между старшим сыном и отцом достиг пика. По сообщениям приближенных к семье, Виктория сорвала танец молодоженов. На свадьбе присутствовал старый друг семьи Бекхэмов — певец Марк Энтони. В качестве подарка он исполнил песню и в какой-то момент пригласил к себе Бруклина. Затем Марк позвал на сцену «самую красивую девушку на этом мероприятии» — и вместо Николы специально обратился к Виктории. Первый танец Бруклин танцевал с мамой, а его жена ушла с церемонии в слезах.
По другой версии, виновницей раскола стала Никола. На свадьбе она специально игнорировала девушку Ромео Бекхэма — Мию Риган.
После свадьбы отношения Бруклина и Николы в семье стали очень напряженными. Бруклин не общался с родителями и посвящал все время супруге. Точкой невозврата стал недавний 50-летний юбилей Дэвида — на нем старший сын с женой так и не появились. В этот же день Бруклин выложил в инстаграм (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) ролик с Николой, подписав его: «Весь мой мир x Я буду любить тебя вечно x Я всегда выбираю тебя, детка x Ты самый удивительный человек, которого я знаю x Я и ты навсегда, детка». На публикацию сразу отреагировали младшие братья Бекхэма, выложив соцсетях фотографии семьи со словами поддержки и благодарности отцу.
Камень преткновения для Бруклина и Дэвида — Никола. Отец и мать считают, что девушка плохо влияет на сына и ограничивает его круг общения. Бекхэмы давно недолюбливают Николу из-за ее грубого поведения по отношению к Ромео и его новой девушке — Ким Тернбулл. Никола сразу невзлюбила свою невестку. Возможная причина — непродолжительный роман Бруклина и Ким в 2016-м. Подливает масло в огонь и ссора между братьями. Ромео отстаивает позицию отца, а Бруклин все меньше переживает о семье.
Ссора со старшим сыном пагубно сказывается на главе семейства. Дэвид переживает за Бруклина, но не отказывается от своей позиции. Легендарный футболист ждет первого шага к применению от старшего сына, который не спешит с действиями. Бруклин сосредоточен на своем блоге о еде и новой семье.
Алексей Прохоров