«Барселона» хочет расстаться с тер Штегеном из-за его поведения, пишут СМИ

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Руководство испанской «Барселоны» и главный тренер футбольной команды Ханс-Дитер Флик перестали рассчитывать на немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена из-за поведения вратаря, сообщает sport.es.
В сентябре 2024 года тер Штеген получил травму колена, после чего перенес операцию и прошел длительный процесс восстановления. Вратарь вернулся на поле в начале мая. По информации портала, перед ответным матчем Лиги чемпионов против «Интера», который состоялся 6 мая, тер Штенген позвонил спортивному директору клуба Деку и дал понять, что полностью готов к предстоящей игре. Тренерский штаб принял решение, что ворота будет защищать польский вратарь Войцех Щенсный, находящийся в хорошей форме.
Отмечается, что немецкий голкипер негативно отреагировал на решение и не поехал с клубом на ответный матч: он остался в Барселоне и тренировался по индивидуальной программе. Руководство и тренерский штаб команды негативно восприняли поступок немца, что испортило атмосферу в раздевалке в конце сезона.
Кроме того, по информации портала, тер Штеген находится не в лучших отношениях с Фликом, с которым они ранее работали в сборной Германии. Тогда специалист также делал ставку на другого вратаря национальной команды — Мануэля Нойера.
Как сообщает источник, вратарь в скором времени может покинуть клуб, что, в свою очередь, сыграет на руку руководству команды, которое сэкономит значительную часть зарплатного бюджета. Портал также отмечает, что в скором времени клуб объявит о подписании контракта с вратарем «Эспаньола» Хоаном Гарсией, тер Штеген же в течение короткого срока должен решить, останется ли он в команде.
Тер Штегену 33 года. Он выступает за «Барселону» с 2014 года, его действующий контракт с командой рассчитан до июня 2028 года. Вместе с «сине-гранатовыми» голкипер выигрывал Лигу чемпионов, шесть раз становился чемпионом Испании и обладателем Кубка страны. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах в различных турнирах, в которых пропустил 11 мячей и один раз сыграл на ноль. Также на его счету 43 матча в составе сборной Германии.