Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Мальта
:
Литва
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.79
П2
3.05
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Андорра
:
Англия
Все коэффициенты
П1
100.00
X
22.00
П2
1.03
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Финляндия
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
12.00
X
6.07
П2
1.31
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Австрия
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.49
П2
9.25
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Албания
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
3.72
X
3.14
П2
2.30
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Гибралтар
0
:
Хорватия
7
П1
X
П2

«Барселона» хочет расстаться с тер Штегеном из-за его поведения, пишут СМИ

Sport.es: «Барселона» перестала рассчитывать на тер Штегена из-за его поведения.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Руководство испанской «Барселоны» и главный тренер футбольной команды Ханс-Дитер Флик перестали рассчитывать на немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена из-за поведения вратаря, сообщает sport.es.

В сентябре 2024 года тер Штеген получил травму колена, после чего перенес операцию и прошел длительный процесс восстановления. Вратарь вернулся на поле в начале мая. По информации портала, перед ответным матчем Лиги чемпионов против «Интера», который состоялся 6 мая, тер Штенген позвонил спортивному директору клуба Деку и дал понять, что полностью готов к предстоящей игре. Тренерский штаб принял решение, что ворота будет защищать польский вратарь Войцех Щенсный, находящийся в хорошей форме.

Отмечается, что немецкий голкипер негативно отреагировал на решение и не поехал с клубом на ответный матч: он остался в Барселоне и тренировался по индивидуальной программе. Руководство и тренерский штаб команды негативно восприняли поступок немца, что испортило атмосферу в раздевалке в конце сезона.

Кроме того, по информации портала, тер Штеген находится не в лучших отношениях с Фликом, с которым они ранее работали в сборной Германии. Тогда специалист также делал ставку на другого вратаря национальной команды — Мануэля Нойера.

Как сообщает источник, вратарь в скором времени может покинуть клуб, что, в свою очередь, сыграет на руку руководству команды, которое сэкономит значительную часть зарплатного бюджета. Портал также отмечает, что в скором времени клуб объявит о подписании контракта с вратарем «Эспаньола» Хоаном Гарсией, тер Штеген же в течение короткого срока должен решить, останется ли он в команде.

Тер Штегену 33 года. Он выступает за «Барселону» с 2014 года, его действующий контракт с командой рассчитан до июня 2028 года. Вместе с «сине-гранатовыми» голкипер выигрывал Лигу чемпионов, шесть раз становился чемпионом Испании и обладателем Кубка страны. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах в различных турнирах, в которых пропустил 11 мячей и один раз сыграл на ноль. Также на его счету 43 матча в составе сборной Германии.