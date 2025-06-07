«Барселона» хочет расстаться с тер Штегеном из-за его поведения, пишут СМИ

Тер Штегену 33 года. Он выступает за «Барселону» с 2014 года, его действующий контракт с командой рассчитан до июня 2028 года. Вместе с «сине-гранатовыми» голкипер выигрывал Лигу чемпионов, шесть раз становился чемпионом Испании и обладателем Кубка страны. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах в различных турнирах, в которых пропустил 11 мячей и один раз сыграл на ноль. Также на его счету 43 матча в составе сборной Германии.