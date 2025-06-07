Гвардиола отказался сравнивать Ямаля с Месси: «Для меня никогда не будет никого похожего на Лео»

«Его понимание игры действительно удивительно для его возраста. “Барсе” очень повезло, не так ли? Найти еще одного мальчишку с такими перспективами.



Такая зрелость обычно приходит в 23, 24 или 25 лет. С точки зрения принятия решения. Иногда, когда игрок настолько талантлив, кажется, что он должен делать что-то особенное в каждой игре.



Как будто они всегда должны забрасывать трехочковые, как [разыгрывающий “Голден Стэйт” Стефен] Карри. Нет. Одно касание, перерыв на три минуты, потом еще одно касание, короткая пробежка, снова пас, а потом я должен выиграть матч.



Не собираюсь говорить, что он похож на Месси, извините. Для меня никогда не будет никого похожего на Лео. Это невозможно», — сказал Гвардиола DAZN.