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Гвардиола отказался сравнивать Ямаля с Месси: «Для меня никогда не будет никого похожего на Лео»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о полузащитнике «Барселоны» Ламине Ямале.

Источник: AP 2024

«Его понимание игры действительно удивительно для его возраста. “Барсе” очень повезло, не так ли? Найти еще одного мальчишку с такими перспективами.

Такая зрелость обычно приходит в 23, 24 или 25 лет. С точки зрения принятия решения. Иногда, когда игрок настолько талантлив, кажется, что он должен делать что-то особенное в каждой игре.

Как будто они всегда должны забрасывать трехочковые, как [разыгрывающий “Голден Стэйт” Стефен] Карри. Нет. Одно касание, перерыв на три минуты, потом еще одно касание, короткая пробежка, снова пас, а потом я должен выиграть матч.

Не собираюсь говорить, что он похож на Месси, извините. Для меня никогда не будет никого похожего на Лео. Это невозможно», — сказал Гвардиола DAZN.

В прошедшем сезоне 17-летний Ямаль провел 55 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 25 результативных передач.