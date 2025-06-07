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«Интер» объявил о переходе бразильского полузащитника Луиса Энрике

Бразильский полузащитник Луис Энрике перешёл из «Марселя» в миланский «Интер», сообщается на сайте итальянского клуба.

Источник: ФК "Интер"

По данным СМИ, 23-летний футболист подписал контракт на пять лет. Сумма трансфера составила около € 25 млн.

В минувшем сезоне Энрике провел за «Марсель» 35 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 10 голевых передач. Бразилец принадлежал «Марселю» с сентября 2020 года. Во Францию футболист перебрался из бразильского «Ботафого» за € 8 млн. С июля 2022 года по декабрь 2023-го Энрике выступал за «Ботафого» на правах аренды.

«Марсель» занял второе место в таблице Лиги 1 и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. «Интер» также стал вторым в Серии А.