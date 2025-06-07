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«Тоттенхэм» готов перехватить Мбемо у «Манчестер Юнайтед» и заплатить £ 60 млн — The Sun

«Тоттенхэм» собирается перехватить форварда «Брентфорда» Брайана Мбемо у «Манчестер Юнайтед».

Источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» собирается перехватить форварда «Брентфорда» Брайана Мбемо у «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Sun, лондонский клуб готов заплатить за футболиста £ 60 млн, а своим ключевым преимуществом в переговорах с игроком считают участие команды в Лиге чемпионов УЕФА — 2025/2026.

По данным источника, «Тоттенхэм» заинтересован в приглашении главного тренера «Брентфорда» Томаса Франка на место уволенного Ангелоса Постекоглу, что также может способствовать удачному завершению сделки по Мбемо.

Сообщается, что за Томаса Франка «шпоры» должны будут заплатить компенсацию в размере £ 10 млн, что не является проблемой. По информации СМИ, Мбемо уже согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед» и хочет присоединиться к клубу.