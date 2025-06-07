«Тоттенхэм» готов перехватить Мбемо у «Манчестер Юнайтед» и заплатить £ 60 млн — The Sun

Сообщается, что за Томаса Франка «шпоры» должны будут заплатить компенсацию в размере £ 10 млн, что не является проблемой. По информации СМИ, Мбемо уже согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед» и хочет присоединиться к клубу.