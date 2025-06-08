Ван Гал заявил, что «Манчестер Юнайтед» не является футбольным клубом

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» нидерландец Луи ван Гал заявил, что его бывший клуб является коммерческим, а не футбольным, поскольку в нем тренер не может решать, какого игрока приобрести в команду.
В сезоне-2024/25 «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в Английской премьер-лиге (АПЛ), что стало худшим результатом «красных дьяволов» с сезона-1973/74, когда клуб вылетел из высшего английского дивизиона.
«Манчестер Юнайтед» — это по-прежнему коммерческий клуб, а не футбольный. Всегда очень сложно, когда не тренер решает, какого футболиста приобрести", — цитирует ван Гала Sky Sports.
На вопрос о том, должен ли тренер решать, каких игроков приобретать в команду, ван Гал ответил: «Я считаю, что так должно быть. И тогда вы можете уволить тренера за то, что он не дает результат. Но когда другие люди покупают игроков, тогда у вас проблемы. Вы должны понимать тренера, его установки, ведь это он будет тренировать игроков».
В пример ван Гал привел немца Арне Слота, который в первом сезоне во главе «Ливерпуля» привел мерсисайдцев к чемпионству.
«Арне Слот указал своему техническому менеджеру, каких игроков он должен приобрести. Обратите на это внимание», — добавил ван Гал.