Ван Гал заявил, что «Манчестер Юнайтед» не является футбольным клубом

На вопрос о том, должен ли тренер решать, каких игроков приобретать в команду, ван Гал ответил: «Я считаю, что так должно быть. И тогда вы можете уволить тренера за то, что он не дает результат. Но когда другие люди покупают игроков, тогда у вас проблемы. Вы должны понимать тренера, его установки, ведь это он будет тренировать игроков».