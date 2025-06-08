Заправляет футболку по заветам отца и выжигает центр поля. В Португалии раскрылся новый бриллиант

А окончательно покорил сердечки абсолютно всех футбольных болельщиков, когда сказал, что деньги — пыль: «Я так молод, что понятия не имею, что такое деньги или насколько они важны. Я думаю, что это преимущество. Иногда мои друзья говорят, что я стою 60 миллионов, и я удивляюсь, как это возможно. Это немного трудно переварить, но я не беспокоюсь об этом, потому что, как я говорил и всегда буду говорить, если я сделаю все возможное, то могу стоить больше. В футболе все знают: что правда сегодня, завтра — ложь».