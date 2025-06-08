Заправляет футболку по заветам отца и выжигает центр поля. В Португалии раскрылся новый бриллиант

Невешу помог трансфер Энцо в «Челси» — так он прогрыз себе путь во взрослый футбол
Путь Жоау Невеша — весьма стандартный для будущих звезд. Вырос в небольшом португальском городе Тавира. В 2009-м, в возрасте пяти лет, начал тренироваться в одном из тренировочных комплексов своего родного региона, а еще через три года оказался в системе «Бенфики».
Португальская звездочка регулярно вызывала восторг у тренеров разных возрастных групп, которые достаточно быстро двигали Невеша по иерархии академии «орлов». В 13 лет Жоау уже играл за команду U-15.
Первой яркой вспышкой в карьере Невеша стал сезон-2021/22. «Бенфика» на молодежном уровне сняла проклятие Белы Гуттманна и выиграла юношескую Лигу чемпионов. Сам Жоау играл не очень много — всего одно появление в стартовом составе и 240 минут в турнире. Зато успел оформить 1+2 за такой короткий отрезок. Малое количество игрового времени обусловлено еще одним нюансом: в ⅛ с «Мидтьюлланном» Невеш получил прямую красную карточку в самой концовке игры и пропустил оставшиеся матчи турнира.
Следующий сезон полузащитник снова начал в молодежной команде, но все изменил чемпионат мира в Катаре. Нет, Невеш не поехал с Португалией на турнир, зато из-за отъезда многих игроков Жоау привлекли к тренировкам с основной командой «Бенфики». Он впечатлил тогдашнего главного тренера Рогера Шмидта своими способностями и необычайной зрелостью при работе с мячом.
После ЧМ Невеш остался в основной обойме «орлов», но на руку молодому таланту сыграл еще один факт: лучший молодой игрок турнира в Катаре Энцо Фернандес ушел в «Челси», по сути, освободив место в центре поля «Бенфики». Показательно, что Шмидт отказался от трансфера-замены Энцо, доверившись 18-летнему Жоау.
И Невеш не подвел: блестяще заменил аргентинца, постепенно став незаменимым игроком «орлов» во второй половине сезона. Более того, приносил практически чемпионские очки голевыми действиями — забил «Спортингу» на четвертой добавленной минуте в предпоследней игре сезона. Игра закончилась со счетом 2:2. Благодаря этому «Порту» остался позади в двух очках, а гол Жоау стал для него первым в футболке «Бенфики».
После дебютного и, несомненно, важного мяча Шмидт восторженно отзывался о Невеше, называя игрока «большим сюрпризом в концовке чемпионата».
В следующем сезоне, последнем для Невеша в стане «орлов», игроки и тренерский штаб команды были под шквалом критики за неудачные выступления. Но только не Жоау Невеш. Особенно фанатов влюбили в себя лидерские качества португальца: после разгромного поражения от «Порту» (5:0) только молодой полузащитник нашел в себе силы поговорить и с болельщиками, и с прессой.
В игровом плане Жоау тоже был в порядке. Стал не просто незаменимым, но и ключевым игроком команды, выйдя в старте в 49 из 56 матчей, а пропустил и вовсе всего одну игру. По итогам сезона Невеш стал вторым по передачам (1900) в португальской примере и пятым по пасам в финальную треть поля (267). Важная деталь доминации Невеша в Португалии: в последнем сезоне в «Бенфике» Жоау шесть раз стал лучшим полузащитником месяца (четыре раза подряд — с сентября по декабрь и еще дважды — в феврале и марте).
И тут за молодой жемчужиной португальского футбола пришел «ПСЖ», сделавший Невеша девятым трансфером клуба по сумме затрат. Парижане отдали «Бенфике» 60 миллионов евро, еще 10 предусмотрены в качестве бонусов (спойлер: шесть из них уже летят на счет португальцев). Португальцы в качестве компенсации получили еще и Ренату Саншеша в аренду на год.
Жоау в Париже — лидер центра поля. Мощно прибавил и стал лучшим по многим компонентам
Адаптация в чужой стране прошла гладко. Огромную роль в этом сыграла португальская диаспора «ПСЖ» — Витинья, Нуну Мендеш, Гонсалу Рамуш и даже Данилу Перейра, который вскоре после перехода Невеша покинул команду. Хорошо отзывался о теплом приеме и сам Жоау: «Я сразу почувствовал себя как дома, вся команда помогла мне быстро влиться в коллектив».
Но сам трансфер 19-летнего игрока вызвал некоторое негодование и даже скептицизм у футбольных фанатов по всему миру. Многие считали, что «ПСЖ» значительно переплатил за Невеша, а обилие игроков центра поля (Витинья, Руис, Заир-Эмери, Перейра) просто закроет молодому футболисту путь в основу парижан.
Невеш быстро заставил скептиков замолчать и начать восторгаться своей игрой. К тому же Данилу продали в Саудовскую Аравию, потому у молодого португальца были все шансы себя проявить.
Жоау моментально начал бить рекорды в новом для себя чемпионате — стал первым за последние 20 лет игроком лиги 1, оформившим четыре ассиста после двух стартовых туров. За неделю в Париже Невеш отдал больше голевых передач, чем за два года в «Бенфике», — четыре против трех.
В сентябре аналитический портал CIES Football Observatory Weekly Post опубликовал список лучших игроков мира по индексу создания моментов. Расчет простой: складывают частоту передач, приведших к голу или явному моменту, предголевые ассисты и точные пасы, прорывающие оборонительную линию противника. В рейтинг вошли игроки, сыгравшие не менее 360 минут на конец сентября.
Жоау Невеш занял в нем первое место с индексом 99,4 (максимум — 100). Португальский талант опередил всех топовых созидателей в топ-5: Коула Палмера (94,3), Ламина Ямаля (90,3), Хвичу Кварацхелию (89,5) и Мо Салаха (87,1). Во всем мире ближе остальных к Невешу приблизился Лионель Месси, но и он уступил — получил «всего» 98,2.
Блестящий старт позволил португальцу закрепиться в составе. Но и по ходу всего остального сезона Невеш не давал повода сомневаться в своих качествах.
В январе Жоау влюбил в себя парижских фанатов еще больше, заявив: «ПСЖ» — это клуб, который хочет инвестировать в красивый футбол. Важно, как мы побеждаем, как мы играем с мячом. Я думаю, что идеология этого клуба идеально мне подходит".
А окончательно покорил сердечки абсолютно всех футбольных болельщиков, когда сказал, что деньги — пыль: «Я так молод, что понятия не имею, что такое деньги или насколько они важны. Я думаю, что это преимущество. Иногда мои друзья говорят, что я стою 60 миллионов, и я удивляюсь, как это возможно. Это немного трудно переварить, но я не беспокоюсь об этом, потому что, как я говорил и всегда буду говорить, если я сделаю все возможное, то могу стоить больше. В футболе все знают: что правда сегодня, завтра — ложь».
Концовка сезона — мечта для любого игрока мира. А Невеш оказался в этой сказке в 20 лет. «ПСЖ» выиграл все трофеи сезона, включая историческую первую ЛЧ. А самого Жоау начали включать в разные списки «лучших»:
— GOAL поставил Невеша на 16-е место в списке лучших игроков сезона. Из одноклубников Жоау уступил лишь Хвиче (15-е), Витинье (13-е) и Дембеле (4-е);
— по версии ESPN стал 10-м лучшим центральным хавбеком мира;
— согласно оценке Sofascore, был признан лучшим игроком до 21 года в центре поля (получил рейтинг 7,45) наряду с Джудом Беллингемом. И, конечно, вошел в команду сезона U-21.
В лиге 1 Жоау вошел в топ-5 полузащитников по проценту точных передач за игру — 70,3% (лидер — Витинья с 98,2 паса за матч). А в Лиге чемпионов португалец стал лидером по некоторым важным метрикам:
— больше всего отборов (57). Только два игрока в истории турнира сделали больше за кампанию — Маскерано-2007/08 (70) и Гаттузо-2006/07 (64);
— больше всего выигранных единоборств (105);
— больше всего выигранных возвратов владения (86).
За победу в ЛЧ с Жоау в составе «ПСЖ» выплатит «Бенфике» бонус в размере 4 миллионов евро. А португальская газета O Jogo сообщает о том, что «орлы» получат сразу 6 миллионов по итогам сезона: часть за триумф в ЛЧ и часть за количество сыгранных матчей с португальцем в старте.
«ПСЖ» строит амбициозный, как говорил сам Жоау, и молодой проект. И талантливый 20-летний португалец уже сейчас одна из главных звезд команды.
Думается, это небольшая плата за фантастический сезон.
Невеш — безумец в центре поля! У него идеальная связка с Витиньей
Французской публике португальский талант очень напоминает Марко Верратти. Забавно, что в прессе сравнения с итальянским полузащитником фигурировали еще во время последнего сезона Жоау в «Бенфике». Даже страшно представить, что Невеш уже максимально близок к уровню Марко. За один сезон в топ-клубе. В 20 лет!
Основная роль Жоау — глубинный плеймейкер. Португалец организовывает игру из первой трети поля, а за счет полного понимания тактической модели игры своей команды осознает, что необходимо сделать в определенный момент матча: придержать мяч, взорвать игру проходом, отдать тонкий пас в финальную треть или включить жесточайший прессинг. Невероятный набор качеств позволяет Невешу сыграть как на позиции опорного полузащитника, так и в роли боку-ту-бокс. Персонально последите за Жоау на поле: он просто вездесущ.
В связке Витинья и Невеш безумно круто дополняют (и подменяют) друг друга. Они создают пространство, диктуют темп игры, дают необходимый контроль. Ну просто Хави и Иньеста португало-парижского разлива.
В этом сезоне Невеш демонстрирует, что он может быть не только дирижером в центре поля, но также комбинировать роль распасовщика и рабочей лошадки на позиции крайнего защитника. Там Жоау появлялся еще в «Бенфике», но это были единичные случаи. Это просто невероятная опция не только для Луиса Энрике, но и для Роберто Мартинеса. Например, в матче с Германией в полуфинале Лиги наций Невеш вышел с первых минут именно справа в обороне.
Жоау выглядит как парень из параллельного класса, но на поле превращается в умного и опытного профессора.
Молодой игрок после триумфального сезона рассказал, что черпает вдохновение у Пабло Аймара, восхищается Кевином Де Брейне, а Н’Голо Канте является его примером для подражания. Еще Жоау говорил, что много наблюдал за Марко Верратти времен «ПСЖ». Кажется, что Невеш собрал лучшие качества своих кумиров и теперь предстает перед футбольным миром неким трансформером.
А еще Невеш дает на поле настоящий олдскул. Носит футболку с 87-м номером и заправляет ее в шорты. И если с числом объяснение довольно простое: этот номер был свободен во времена выступления в «Бенфике» и понравился футболисту больше всего, то за заправленным джерси есть небольшая история, которую рассказал сам игрок: «Это было одним из двух правил, когда я играл в Алгарве. Второе — гетры ниже колена. С тех пор я следую этому».
Про футболку в шортах Невешу говорил и отец, отмечая, что это «символ уважения к себе и нашим соперникам». Жоау вспоминает: «Он сказал: “Твоя футболка — это отражение тебя”. Когда она вылезает из шорт, я стараюсь заправить ее обратно как можно быстрее. Мне уже некомфортно, когда этого не делаю».
Каждый раз, когда вы смотрите за игрой Жоау Невеша, помните — ему всего 20 лет.
Капитан и легенда сборной Португалии Криштиану Роналду выходил в финал Евро-2004, а Жоау Невеш появился на свет только через несколько месяцев.
Сегодня они вместе будут бороться за победу в Лиге наций.
Дмитрий Кияшов