Алексей Миранчук стал лучшим игроком месяца в «Атланте»

Миранчуку 29 лет, он перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» в июле 2024 года. В мае он провел 7 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Всего в составе «Атланты» российский футболист сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых отличился 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.