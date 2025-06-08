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Алексей Миранчук стал лучшим игроком месяца в «Атланте»

В 7 матчах российский полузащитник забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Российского полузащитника Алексея Миранчука признали лучшим игроком месяца клуба «Атланта», выступающего в Главной футбольной лиге (MLS). Об этом сообщает пресс-службы команды.

«Браво, Алексей», — говорится в сообщении клуба.

Миранчуку 29 лет, он перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» в июле 2024 года. В мае он провел 7 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Всего в составе «Атланты» российский футболист сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых отличился 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

«Атланта» идет на 13-м месте в Восточной конференции с 17 очками. В следующем матче MLS команда в гостях сыграет с «Нью-Йорк Сити» в ночь на 13 июня.