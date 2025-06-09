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ФИФА объявила имена артистов, которые выступят в перерыве финального матча КЧМ-2025

Пресс-служба ФИФА объявила, что музыкальные артисты J Balvin, Doja Cat и Tems выступят в перерыве финального матча клубного чемпионата мира, который состоится в воскресенье, 13 июля 2025 года, на стадион «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

Источник: Чемпионат.com

Пресс-служба ФИФА объявила, что музыкальные артисты J Balvin, Doja Cat и Tems выступят в перерыве финального матча клубного чемпионата мира, который состоится в воскресенье, 13 июля 2025 года, на стадион «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

Участие в турнире примут 32 клуба, команды будут разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Напомним, для клубов, участвующих в новом турнире под эгидой ФИФА, будет открыто дополнительное окно — с 1 по 10 июня, позволяющее им подписать новых футболистов к началу турнира.