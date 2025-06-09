ФИФА объявила имена артистов, которые выступят в перерыве финального матча КЧМ-2025

Пресс-служба ФИФА объявила, что музыкальные артисты J Balvin, Doja Cat и Tems выступят в перерыве финального матча клубного чемпионата мира, который состоится в воскресенье, 13 июля 2025 года, на стадион «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.