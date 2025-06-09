Кристиан Киву возглавил «Интер»

44-летний румынский специалист подписал контракт до лета 2027 года.
«Кристиан Киву начинает третью главу своей истории с “нерадзурри”. И он делает это с ценностями, которыми всегда руководствовался: преданность, жертвенность и неутомимая трудовая этика», — говорится в сообщении миланского клуба.
Ранее «Интер» отправил в отставку Симоне Индзаги, который возглавлял клуб с 2021 по 2025 год.
Киву с февраля 2025 года работал в «Парме». Под его руководством команда провела 13 матчей в серии А, одержала 3 победы, 7 раз сыграла вничью и уступила в 3 встречах. Также специалист с 2018 по 2024 год тренировал команды «Интера» разных возрастов.
С 2007 по 2014 год Киву выступал в «Интере» в качестве футболиста. Он провел за команду 169 матчей, забил 3 гола и сделал 8 голевых передач. С «Интером» румын трижды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и один раз стал победителем Лиги чемпионов.