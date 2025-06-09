Кристиан Киву возглавил «Интер»

Киву с февраля 2025 года работал в «Парме». Под его руководством команда провела 13 матчей в серии А, одержала 3 победы, 7 раз сыграла вничью и уступила в 3 встречах. Также специалист с 2018 по 2024 год тренировал команды «Интера» разных возрастов.