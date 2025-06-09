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Головин провел личный разговор с тренером «Монако»: «Я хочу строить команду вокруг тебя»

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин поделился воспоминаниями о личном разговоре с главным тренером монегасков Адольфом Хюттером.

Источник: Getty Images

Хюттер возглавил «Монако» летом 2023 года и вскоре провел приватную беседу с Головиным.

«Мы приехали на сборы в Англию — он вызывал отдельно игроков. И вот он вызвал меня. На сборах я вообще не понимал, как он меня хочет видеть. В стартовом составе или нет. Мы с ним долго разговаривали индивидуально. После одного разговора, который длился около часа, я буквально понял, что он настолько в меня верит… Я настолько стал себя чувствовать лидером команды просто после одного диалога. Он мне говорил, что очень много видел моих игр, что видит все мои качества, что может открыть во мне потенциал и лидерские качества вне поля. “Я хочу строить команду вокруг тебя” — вот такие слова были. Это был первый тренер в “Монако”, который начал индивидуально разговаривать», — заявил Головин в интервью «Это футбол, брат».

В минувшем сезоне 29-летний Александр Головин провел за «Монако» 29 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.