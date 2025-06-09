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Головин не выучил французский язык за семь лет в «Монако»: «Все очень плохо»

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин рассказал, как коммуницирует со своими партнерами по команде.

Источник: Getty Images

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.

— Как ты коммуницируешь, на каком языке? Что у тебя с французским?

— У нас тренер не знает французский, большинство команды знает только английский.

— Что с твоим французским?

— Плохо очень все. Вот придет французский тренер, который будет говорить только на французском — все, что касается футбола, я пойму. Но в быту — нет.

— Это тебя как-то ограничивает в общении?

— Базовый английский все знают точно. Нет никого, кто не знал бы английского, — заявил Головин в интервью «Это футбол, брат».

В прошедшем сезоне 29-летний Александр Головин провел за «Монако» 29 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.