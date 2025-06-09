Головин не выучил французский язык за семь лет в «Монако»: «Все очень плохо»

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
— Как ты коммуницируешь, на каком языке? Что у тебя с французским?
— У нас тренер не знает французский, большинство команды знает только английский.
— Что с твоим французским?
— Плохо очень все. Вот придет французский тренер, который будет говорить только на французском — все, что касается футбола, я пойму. Но в быту — нет.
— Это тебя как-то ограничивает в общении?
— Базовый английский все знают точно. Нет никого, кто не знал бы английского, — заявил Головин в интервью «Это футбол, брат».
В прошедшем сезоне 29-летний Александр Головин провел за «Монако» 29 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.