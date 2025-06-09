«Манчестер Сити» усиливается: уже три топ-новичка за лето. Гвардиола готовится выиграть КЧМ?

Вингер — воспитанник «Лиона». Несмотря на возраст, Райан уже достаточно опытен. За клуб он дебютировал в 16 лет, а к сегодняшнему дню имеет больше сотни матчей в лиге 1. Шерки играл в еврокубках, не так давно дебютировал и забил за сборную Франции, а также неоднократно попадал на радары топ-клубов.