Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Эстония
0
:
Норвегия
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
14.25
П2
1.06
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Бельгия
3
:
Уэльс
2
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.00
П2
40.00
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Фарерские острова
0
:
Гибралтар
1
Все коэффициенты
П1
4.33
X
2.95
П2
2.35
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Казахстан
0
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. Сборные
10.06
Беларусь
:
Россия
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.00
П2
1.74
Футбол. Чемпионат мира
10.06
Финляндия
:
Польша
Все коэффициенты
П1
4.86
X
3.55
П2
1.85

«Манчестер Сити» усиливается: уже три топ-новичка за лето. Гвардиола готовится выиграть КЧМ?

«Горожане» спешат укрепить состав перед турниром.

Источник: Getty Images

«Манчестер Сити» подписал 21-летнего вингера Райана Шерки из «Лиона». Это уже третий трансфер за лето — кажется, Пеп Гвардиола всерьез готовится взять клубный чемпионат мира.

Кто такой Шерки?

Вингер — воспитанник «Лиона». Несмотря на возраст, Райан уже достаточно опытен. За клуб он дебютировал в 16 лет, а к сегодняшнему дню имеет больше сотни матчей в лиге 1. Шерки играл в еврокубках, не так давно дебютировал и забил за сборную Франции, а также неоднократно попадал на радары топ-клубов.

По данным The Athletic, сумма сделки составит около 40 миллионов евро, контракт рассчитан на пять лет. Шерки считается одним из самых техничных и результативных представителей нового французского поколения — в прошлом сезоне он забил 12 мячей и отдал 20 голевых передач в 44 матчах во всех турнирах, по данным Transfermarkt.

В «Сити» вингер может закрыть сразу три позиции — левый фланг, под нападающим и даже «ложную девятку». Отличный козырь в условиях плотного календаря.

Поход за КЧМ?

До Шерки «Сити» успел взять полузащитника Тиджани Рейндерса у «Милана» (54 миллиона евро) и защитника Райана Аит-Нури из «Вулверхэмптона» (40 миллионов евро). Вместе с покупкой француза общие траты «горожан» за две недели составят более 100 миллионов евро. Ожидается, что официально о покупке всех троих клуб объявит в ближайшие дни.

К чему такая расточительность и спешка? Ответ очевиден: в середине июня стартует клубный чемпионат мира, где «Сити» также участвует наравне с остальными топ-клубами. «Горожане» стартуют уже 18 июня в матче против марокканского «Видада» — глубина состава будет очень кстати.

Более того, после откровенно провального сезона (напомним, «Манчестер Сити» впервые за много лет остался без трофеев) клубный чемпионат мира может стать спасением. В этом году турнир пройдет по обновленному формату — победа на нем будет ценнее, чем в прежние годы.

Артем Белинин