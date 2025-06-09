«Манчестер Сити» усиливается: уже три топ-новичка за лето. Гвардиола готовится выиграть КЧМ?

«Манчестер Сити» подписал 21-летнего вингера Райана Шерки из «Лиона». Это уже третий трансфер за лето — кажется, Пеп Гвардиола всерьез готовится взять клубный чемпионат мира.
Кто такой Шерки?
Вингер — воспитанник «Лиона». Несмотря на возраст, Райан уже достаточно опытен. За клуб он дебютировал в 16 лет, а к сегодняшнему дню имеет больше сотни матчей в лиге 1. Шерки играл в еврокубках, не так давно дебютировал и забил за сборную Франции, а также неоднократно попадал на радары топ-клубов.
По данным The Athletic, сумма сделки составит около 40 миллионов евро, контракт рассчитан на пять лет. Шерки считается одним из самых техничных и результативных представителей нового французского поколения — в прошлом сезоне он забил 12 мячей и отдал 20 голевых передач в 44 матчах во всех турнирах, по данным Transfermarkt.
В «Сити» вингер может закрыть сразу три позиции — левый фланг, под нападающим и даже «ложную девятку». Отличный козырь в условиях плотного календаря.
Поход за КЧМ?
До Шерки «Сити» успел взять полузащитника Тиджани Рейндерса у «Милана» (54 миллиона евро) и защитника Райана Аит-Нури из «Вулверхэмптона» (40 миллионов евро). Вместе с покупкой француза общие траты «горожан» за две недели составят более 100 миллионов евро. Ожидается, что официально о покупке всех троих клуб объявит в ближайшие дни.
К чему такая расточительность и спешка? Ответ очевиден: в середине июня стартует клубный чемпионат мира, где «Сити» также участвует наравне с остальными топ-клубами. «Горожане» стартуют уже 18 июня в матче против марокканского «Видада» — глубина состава будет очень кстати.
Более того, после откровенно провального сезона (напомним, «Манчестер Сити» впервые за много лет остался без трофеев) клубный чемпионат мира может стать спасением. В этом году турнир пройдет по обновленному формату — победа на нем будет ценнее, чем в прежние годы.
Артем Белинин