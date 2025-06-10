Чисто футбольное убийство. Колонка Казанского — о прошлом и будущем «Тоттенхэма»

Один удар в створ за 90 минут в Бильбао. Один удар, который переписал всю историю «Тоттенхэма». Первый европейский трофей за 40 лет и первый вообще за последние 17. Плюс главный бонус — Лига чемпионов в следующем сезоне. Анге Постекоглу из тренера, который загубил абсолютно все, превратился в тренера, который помог болельщикам вернуть улыбки на лица и с гордостью ходить в своих цветах. Он держит слово! Он всегда выигрывает. Значит, все изменится уже в следующем году, ведь грек же обещает!