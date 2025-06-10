Чисто футбольное убийство. Колонка Казанского — о прошлом и будущем «Тоттенхэма»

Есть такая профессия — увольнять тренеров. Англичанин Даниэл Леви в этом деле считается крупнейшим специалистом. Он увольнял португальцев, англичан, аргентинца и испанца, выгнал голландца и итальянца. С хорошими выходными пособиями и скромными. Со скандалами и тихо. Как хотела общественность и по собственной воле. За 20 лет в клубе с севера Лондона он видел многое и многое генерировал.
Но, пожалуй, впервые ему понадобилось много времени на раздумья в его привычном ремесле. «Увольнять или не увольнять… грека — вот в чем вопрос», — терзался Леви по-шекспировски драматично в коротком отпуске по окончании английского сезона.
Как сценаристу крутого сериала, ему предстояло решить, что делать с главным героем. Тот в лучах славы на публике произнес: «Третий сезон всегда лучше второго». Толпа ликовала. Он-то был готов работать. «Сценарист» колебался…
Два года назад «Тоттенхэм» тяжело расстался с Антонио Конте. По-итальянски темпераментно. С битьем посуды и взаимными проклятиями. Даниэл Леви искал нового главного. Голландец Арне Слот сказал Даниэлу Леви мягкое, но окончательное «нет». Он не хотел уезжать из Роттердама и участвовать в судьбе «Тоттенхэма». Через год Слот все-таки решится на переезд в Англию и… Но сейчас не об этом.
Леви перебрал много кандидатур: Нагельсманн, Луис Энрике, Компани, Клинсманн. В списке оставалась одна фамилия — Постекоглу. Австралийский грек феерично управлял процессом в шотландском «Селтике». Мало того что выигрывал — ставил ажурный и современный футбол. После пребывания в токсикологическом отделении игры Конте чистый воздух игровой атаки как раз то, что и нужно было «Тоттенхэму». Пусть тренер и был последним оставшимся в списке по статусу, но не последним по амбициям. Они договорились.
Сценарий первого сезона был полон романтики. Команда, как и ожидалось, летала по полю. «Тоттенхэм» стал быстрым, результативным и интересным. Современный футбол — яркие фланговые защитники, вратарь, играющий ногами, и главное — ощущение, что есть жизнь после «Урагана». Харри Кейн был символом лондонцев. Каждый сезон он забивал больше 20 мячей. Каждый сезон он был надеждой сборной Англии из «Тоттенхэма». Каждый сезон он ничего не выигрывал. Кейн уехал в «Баварию». А Постекоглу доказал, что это не уничтожит команду. «Шпоры» стали пятыми в чемпионате.
Все предвкушали новый сезон. «Я всегда что-то выигрываю в свой второй год», — еще и подкидывал поленьев в костер иллюзий добродушный большой грек.
Никто тогда и представить себе не мог, что «Тоттенхэм» и Постекоглу в этом костре сами и сгорят.
Первую треть чемпионата признаков надвигающейся катастрофы не было. Роскошные победы над двумя «Манчестерами» в гостях (3:0 с «Юнайтед», 4:0 с «Сити»), по четыре мяча «Астон Вилле» и «Эвертону». Конфуз с «Ипсвичем» (1:2) казался несчастным случаем. Но ближе к зиме стали выбывать ключевые игроки. Выкошена вся линия обороны с основным вратарем Викарио. Постекоглу рискнул вернуть еще не долечившихся центральных защитников ван де Вена и Ромеро на матч против «Челси» 8 декабря. «Тоттенхэм» проиграл 3:4, игроки усугубили свои проблемы. «Шпоры» встали на рельсы и поехали в ад.
22 поражения по итогам сезона — худший результат в истории современной премьер-лиги. 11 побед в году — хуже было только в 1935-м.
17-е место — так низко в АПЛ не падали никогда. «Тоттенхэм» стал первой командой в лиге, которая умудрилась проиграть три домашних матча подряд, ведя в счете в каждом из них.
«Шпоры» провели привычный результативный сезон. Забили 64 мяча, сколько же, сколько четвертая команда чемпионата «Челси». Но есть нюанс. «Тоттенхэм» пропустил 65. Больше только три вылетевшие и «Вулверхэмптон».
К катастрофе этого сезона приплюсовали прошлый и получилось, что команда Постекоглу проиграла больше матчей, чем выиграла (34 против 31).
Леви легко избавлялся от тренеров, которые так низко не падали. Жозе Моуринью выставили за дверь с багажом, когда он был седьмым в чемпионате, Конте и вовсе четвертым. С Почеттино распрощались на 14-м месте, но за несколько месяцев до этого аргентинец играл в финале Лиги чемпионов…
Все — и болельщики, и Леви, и, быть может, сам Постекоглу — понимали, что он приговорен. Вот только парадоксальный поход в Лиге Европы оттягивал, казалось, неизбежное. В этом турнире Постекоглу играл совсем в другой футбол. Не на своих сильных сторонах, а на слабостях соперника. Не активно, а энергосберегающе. Адепт атакующего футбола застегнулся на все пуговицы и засушил на выезде своей скукой последовательно: в четвертьфинале «Айнтрахт», в полуфинале «Буде-Глимт» и в финале «МЮ».
Один удар в створ за 90 минут в Бильбао. Один удар, который переписал всю историю «Тоттенхэма». Первый европейский трофей за 40 лет и первый вообще за последние 17. Плюс главный бонус — Лига чемпионов в следующем сезоне. Анге Постекоглу из тренера, который загубил абсолютно все, превратился в тренера, который помог болельщикам вернуть улыбки на лица и с гордостью ходить в своих цветах. Он держит слово! Он всегда выигрывает. Значит, все изменится уже в следующем году, ведь грек же обещает!
«Третий сезон всегда лучше второго»… «Убить» главного героя сейчас — взять на себя гнев и непонимание толпы, которая полгода назад уже требовала его головы, но так изменилась. «Оставить» его на третий сезон — поступить вопреки не только собственной практике, но и принять популистское решение.
«Сценарист» взял недельную паузу. Риски в обоих случаях. Как бы поступили вы?
Два года работы Постекоглу сводятся к одному трофею. Уникальному для «Тоттенхэма». На фоне чудовищного провала и по сути принесения в жертву чемпионата Англии европейскому успеху. Но был и первый сезон с пятым местом…
Пожалуй, впервые любое решение Леви было максимально логичным.
«Сценарист» убил героя. Он решил поступить, как кажется, по-футбольному.
Сам Постекоглу от такого решения не проиграл. Он ушел легендой «Тоттенхэма». На пике.
Но невнятная форма команды, пусть и с оправданием в виде травм, не внушала доверия. Да и количество этих травм в тренировочном процессе заставляло ставить вопросы уже по решениям тренерского штаба.
Леви выбрал Постекоглу во многом исходя из атакующего стиля игры. Однако трофей ему принес совсем другой вариант футбола. Стал бы грек меняться? Скорее всего, нет. Это было решение конкретной задачи в коротком турнире.
Красивый и авантюрный футбол Постекоглу раскусили. На длинной дистанции он давал бы результат в играх, но не в чемпионате. И тем более не в Лиге чемпионов.
Провальный сезон перевешивает трофей. Пусть и долгожданный. Ты не можешь позволить себе 22 поражения в чемпионате Англии и остаться главным тренером.
Леви уже в поисках главного героя. Но не только его, еще и новых лиц в команду и столь необходимой стабильности. Сейчас все идет к тому, что следующим станет датчанин Томас Франк, работающий в «Брентфорде». Долго и относительно своих средних запросов — довольно успешно. Даниэлу Леви предстоит решить — может ли он доверить команду человеку, который работал в скромном клубе без давления. Надо ли все менять после Постекоглу или продолжить развивать тот состав, который выиграл трофей.
А самое главное — ответить на вопрос, глядя в зеркало: «Если все же это будет Томас Франк, то почему я не взял его два года назад?».