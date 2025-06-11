Фанаты АЕК недовольны назначением Николича. Причина — его прошлое

«Есть дружба между ЦСКА, “Партизаном” и ПАОК. Есть между “Црвеной Звездой”, “Спартаком” и “Олимпиакосом”. Я из Белграда, “Партизан” — мой родной клуб. Я знаю, что в России это не так работает, но мне было бы очень сложно работать там. У нас это не принято», — заявил Николич.