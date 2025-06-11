Фанаты АЕК недовольны назначением Николича. Причина — его прошлое

Марко Николич покинул пост главного тренера ЦСКА и в ближайшее время должен возглавить афинский АЕК. В России сербский специалист завершил сезон с кубком и третьим местом в РПЛ. Однако греческих болельщиков его успехи за пределами страны волнуют мало — их возмущает прошлое Николича.
Корни конфликта — в 2019 году
Имя Николича впервые стало предметом обсуждений в греческом футболе еще в 2019 году. Тогда АЕК, спортивным директором которого был Илия Ивич, рассматривал его кандидатуру на пост главного тренера, но в итоге выбрал итальянца Массимо Карреру — экс-наставника «Спартака». Одной из причин отказа от Николича стала история, вызвавшая резонанс в Афинах.
В сентябре 2018 года венгерский «МОЛ Види», возглавляемый Николичем, играл с ПАОК в Лиге Европы. В интервью изданию Mesa di Thessaloniki тренер признался, что эти матчи были для него особенно важны. Поводом для вопроса стало фото, на котором он запечатлен в футболке с эмблемой ПАОК и белградского «Партизана».
Снимок быстро разошелся по соцсетям и вызвал негативную реакцию в греческом футбольном сообществе. Это повлияло на решение АЕК — в клубе решили, что такая ассоциация с ПАОК неприемлема. Прошло шесть лет, руководство сменилось, но воспоминания у болельщиков остались.
Назначение Николича продвигает Хавьер Рибалта — бывший спортивный директор «Зенита», ныне работающий в АЕК. Очевидно, он не считает прошлые эпизоды критичными. Однако фанаты настроены иначе: для них история и идеология важнее текущей формы тренера.
История с прошлыми клубами
В марте, во время паузы на матчи сборных, ЦСКА провел товарищескую встречу с белградским «Партизаном» — клубом, с которым Николич становился чемпионом Сербии. Связь тренера с «Партизаном» и ПАОК вызывает у афинской публики особое раздражение — в первую очередь из-за болельщицкой дружбы между фанатами этих команд и армейцами.
Сам Николич в интервью подчеркивал, что не мог бы работать в «Спартаке» именно по этой причине:
«Есть дружба между ЦСКА, “Партизаном” и ПАОК. Есть между “Црвеной Звездой”, “Спартаком” и “Олимпиакосом”. Я из Белграда, “Партизан” — мой родной клуб. Я знаю, что в России это не так работает, но мне было бы очень сложно работать там. У нас это не принято», — заявил Николич.
Именно на это высказывание сейчас ссылаются болельщики АЕК, которые считают назначение тренера идеологически недопустимым. Между ПАОК и АЕК жесткое противостояние: матчи между клубами сопровождаются агрессивными баннерами, скандированиями, а порой и стычками между фанатами.
В социальных сетях на нового наставника обрушилась волна критики. Его называют «болельщиком ПАОК и “Партизана” и даже обвиняют в расизме. Множество комментариев сводятся к одному — такое назначение воспринимается как неуважение к истории и традициям клуба.
Никита Петрищев