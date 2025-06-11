Удивительные коэффициенты на победителя «Золотого мяча». Кто в итоге лучший игрок сезона?

Если взглянуть на линии букмекеров, фаворитами остаются Дембеле и Ямаль. Хотя тут ещё большой вопрос, кто должен быть основным кандидатом от «Барселоны». Например, Гави и Ферран Торрес публично заявили, что «Золотой мяч» должен получить Педри. Есть и очевидный третий кандидат — Рафинья. Он выдал потрясающий сезон в ключевых турнирах. Стал лучшим игроком Лиги чемпионов, оформив 21 очко по «гол+пас». Больше за один сезон не набирал никто (столько же было у Криштиану Роналду). Если смотреть на эту же статистику в чемпионате Испании, то и здесь (10+18) он обошёл и Педри (4+5), и Ямаля (9+13). К этому можно добавить, что Рафинья больше помогает команде в игре без мяча по сравнению с Ямалем, который мало отрабатывает в обороне. И это ещё при том, что Рафинья весь сезон проводит не на своей привычной позиции, которая отдана как раз Ямалю.